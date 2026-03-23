Live TV

Volodimir Zelenski: „Avem dovezi incontestabile că Rusia continuă să ofere informații Iranului”

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski la birou, cun un ofiter
Volodimir Zelenski. Foto: Facebook

Volodimir Zelenski a scris luni pe Facebook că Ucraina are dovezi „incontestabile” că Rusia „continuă să ofere” informații Iranului în conflictul cu SUA și Israel. De asemenea, spune președintele ucrainean, Moscova folosește pentru asta „propriile capacități de informații și mijloace electronice”. În ceea ce privește frontul din țara sa, Zelenski a subliniat faptul că Rusia „în mod constant” supraevaluează realizările forțelor rusești în Ucraina, pentru a se folosi de acest lucru în negocierile pentru pace.

„În primul rând, avem dovezi incontestabile că rușii continuă să furnizeze informații regimului iranian. Rusia își folosește propriile capacități de informații și mijloace electronice, precum și o parte din datele obținute prin cooperarea cu partenerii din Orientul Mijlociu”, a scris Zelenski pe Facebook.

„În al doilea rând, Serviciile de Informații ale Apărării din Ucraina furnizează în mod regulat evaluări ale situației de pe linia frontului, precum și informații interne rusești privind activitatea de pe câmpul de luptă. Comandamentul rus caută în mod constant să supraestimeze realizările forțelor rusești de pe linia frontului și ulterior să utilizeze astfel de date exagerate în procesul de negocieri”, a precizat președintele ucrainean.

El a adăugat că are informații clare că Rusia „planifică desfășurarea în continuare a unor stații de control terestre pentru drone cu rază lungă de acțiune în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, precum și a patru stații în Belarus”.

„Vom răspunde în consecință. L-am însărcinat pe Oleh Ivashchenko să informeze partenerii și reprezentanții mass-media despre datele pe care le putem face publice”, a subliniat Zelenski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
”E gata! Definitiv”. Guvernul României dă banii și se face: al doilea cel mai mare din țară și costă 130 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
