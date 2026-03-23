Volodimir Zelenski, îngrijorat în legătură cu aprovizionarea cu motorină

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat luni guvernului său să garanteze o aprovizionare stabilă cu motorină, după ce războiul din Orientul Mijlociu a făcut să explodeze preţurile petrolului şi experţii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la o penurie încă din aprilie, notează AFP, citată de Agerpres.

„Toate instituţiile trebuie să colaboreze strâns cu actorii de pe piaţa carburanţilor pentru a garanta livrări neîntrerupte şi pentru a explica clar societăţii ce variante de sprijin guvernamental sunt disponibile”, a transmis Volodimir Zelenski în mesajul său zilnic.

Analişti de la firma ucraineană de consultanţă energetică Enkorr şi-au exprimat îndoielile cu privire la aprovizionarea cu combustibil a ţării cu începere din aprilie, din cauza volatilităţii preţurilor.

„Companiile ucrainene se luptă să se adapteze”, a avertizat Enkorr într-un raport publicat luni, în contextul în care preţul motorinei au crescut cu aproape 25% în Ucraina de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului pe 28 februarie.

„Singura certitudine priveşte disponibilitatea volumelor în martie, în timp ce pentru aprilie furnizorii continuă să tărăgăneze lucrurile până în ultimul moment”, a adăugat firma de consultanţă.

„Nu există nicio penurie şi nici nu va exista”, a dat asigurări, la rândul său, Serhii Kuiun, directorul A-95, o altă firmă de consultanţă, adăugând că negocierile privind preţurile pentru aprilie sunt încă în desfăşurare şi că aproximativ 40% din necesarul pentru lună este deja securizat.

Rusia a bombardat rafinăriile ucrainene de la începutul invaziei sale în 2022, ceea ce face ca Kievul să depindă puternic de importurile de combustibili.

Preţurile petrolului şi gazelor au crescut vertiginos după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului pe 28 februarie, declanşând represalii din partea Teheranului care a atacat statele producătoare de petrol din Golf şi a blocat practic strâmtoarea Ormuz.

Editor : Liviu Cojan