Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE

Data publicării:
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăşi a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părţi speră să îl încheie marţi, relatează agenţia EFE.

„Mama tuturor acordurilor comerciale. Ne apropiem de Acordul de Liber Schimb”, a scris Von der Leyen pe contul său oficial de Twitter, la scurt timp după aterizarea la New Delhi.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe indian, Randhir Jaiswal, a întâmpinat-o pe Von der Leyen la sosire pe aeroport, împreună cu ministrul adjunct indian al comerţului şi industriei, Jitin Prasada, şi a subliniat că această vizită va servi la trasarea următoarei etape a parteneriatului strategic dintre India şi UE. „Cele două cele mai mari democraţii ale lumii, India şi UE, împărtăşesc un parteneriat înrădăcinat în încrederea reciprocă”, a susţinut acelaşi purtător de cuvânt.

Cu câteva ore înaintea sosirii preşedintei Comisiei Europene, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a sosit şi ea în capitala indiană. Această delegaţie a Bruxelles-ului urmează să fie completată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Aceşti reprezentanţi ai UE vor participa luni ca „invitaţi de onoare” la cea de-a 77-a paradă a Zilei Republicii indiene, alături de premierul indian Narendra Modi, înainte de a participa marţi la cel de-al 17-le summit bilateral UE-India, la care speră să finalizeze acordul comercial.

UE şi India doresc să creeze astfel una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, reprezentând împreună circa două miliarde de persoane şi aproximativ un sfert din PIB-ul global.

Însă în anul 2024 India a fost abia al 9-lea cel mai mare partener comercial al UE, cu numai 2,4% din comerţul total cu mărfuri, mult în urma SUA (17,3%) şi a Chinei (14,6%), faţă de aceasta din urmă blocul comunitar încercând să îşi reducă dependenţa pentru aprovizionarea cu materii prime.

În plus faţă de acordul de liber schimb, UE şi India doresc să impulsioneze investiţiile în sectoare precum tehnologia digitală, hidrogenul verde, energia solară, producţia de maşini-unelte, etc.

Agenda acestei vizite mai include finalizarea unui acord privind mobilitatea lucrătorilor, a cercetătorilor şi studenţilor, precum şi încheierea unui acord major privind securitatea şi apărarea menit să abordeze ameninţările hibride şi terorismul.

Dacă va fi semnat în cele din urmă, tratatul comercial UE-India va pune capăt unui maraton diplomatic de aproape două decenii, marcat de dezacorduri profunde privind protecţia brevetelor şi taxele vamale pentru vehiculele şi băuturile spirtoase europene.

 

