Live TV

„Zeița bogăției” din China a fost condamnată după șapte ani de la cea mai mare escrocherie cu Bitcoin din lume. Ce rol a avut ea

Data publicării:
bitcoin
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Din articol
„Motor al transformării Chinei într-un hub financiar și tehnologic”

O femeie din China a fost condamnată pentru rolul central pe care l-a avut într-un caz de fraudă considerat cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari). Zhimin Qian era descrisă drept „zeița bogăției”, relatează BBC.

Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a pledat vinovată luni, la Curtea Coroanei din Southwark (Londra), pentru dobândirea și deținerea ilegală a criptomonedelor.

Între 2014 și 2017, Qian a condus o schemă frauduloasă de proporții în China, înșelând peste 128.000 de persoane și transformând banii obținuți în Bitcoin, potrivit Poliției Metropolitane din Londra.

Anchetatorii au declarat că femeia de 47 de ani a fost vizată într-o investigație complexă, care s-a întins pe șapte ani și a vizat o vastă rețea internațională de spălare a banilor. În total, au fost confiscați 61.000 de bitcoini.

Investigația a început în 2018, în urma unei sesizări privind transferul unor active provenite din infracțiuni. Poliția britanică a explicat că Qian s-a sustras justiției timp de cinci ani, până la arestarea sa, după ce fugise din China cu documente false și încercase să spele banii în Marea Britanie prin achiziții imobiliare.

În această operațiune, Qian a fost ajutată de Jian Wen, o fostă angajată la un restaurant chinezesc din Londra, condamnată anul trecut la șase ani și opt luni de închisoare pentru implicarea sa. Potrivit Procuraturii Coroanei (CPS), Wen, în vârstă de 44 de ani, a spălat o parte din fondurile frauduloase și a trecut de la a locui deasupra unui restaurant la o vilă de lux închiriată în nordul Londrei. Ea a cumpărat și două proprietăți în Dubai, evaluate la peste 500.000 de lire sterline.

De la Wen, poliția a confiscat criptomonede în valoare de peste 300 de milioane de lire.

„Motor al transformării Chinei într-un hub financiar și tehnologic”

În 2024, publicația chineză Lifeweek scria că majoritatea victimelor – cu vârste între 50 și 75 de ani – au investit sume cuprinse între câteva sute de mii și zeci de milioane de yuani, atrași de promisiunile de profituri garantate și dividende zilnice. Qian își promova compania drept un motor al transformării Chinei într-un hub financiar și tehnologic, iar investitorii – printre care oameni de afaceri, bancheri și chiar magistrați – au fost convinși adesea să participe de către prieteni sau rude.

Pentru mulți dintre aceștia, Qian era o figură aproape mitică, fiind supranumită „zeița bogăției”.

„Bitcoin și alte criptomonede sunt tot mai des folosite de infractori pentru a ascunde și transfera active, astfel încât aceștia să poată beneficia de pe urma activităților ilegale”, a declarat procurorul Robin Weyell. „Acest caz – cea mai mare confiscare de criptomonede din Marea Britanie – arată amploarea sumelor la care pot avea acces fraudele de acest tip.”

Will Lyne, șeful diviziei de criminalitate economică și cibernetică din cadrul Poliției Metropolitane, a subliniat că verdictul marchează „culminarea unor ani de anchete minuțioase”, realizate în colaborare cu autoritățile chineze.

Investigația rămâne deschisă, iar procurorii lucrează pentru a se asigura că banii nu vor reveni în mâinile infractorilor. O parte dintre victime și-au recuperat deja sume de bani printr-un mecanism de despăgubire creat în China.

Qian se află în custodia autorităților britanice, în așteptarea sentinței. Data pronunțării pedepsei nu a fost încă stabilită.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
contor electric
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie...
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a...
orban costa
Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Viktor Orban și să...
Maşini pregătite de casare la sediul Remat din Bucureşti, pe 15 martie 2018.
Programul „Rabla” începe astăzi. Valoarea voucherelor pentru fiecare...
Ultimele știri
Izolare totală în Afganistan: Talibanii au oprit internetul și telefonia mobilă
Ofensiva Rusiei în regiunea Sumî. O familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac cu dronă. „Nimeni nu a reuşit să scape”
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping
mafionti chinezi la tribunal
11 membri ai unei familii mafiote au fost condamnați la moarte în China
Creative photo, inserting a Bitcoin on a card machine. Electronic payment. Banking and technology
Pașapoarte plătite cu bitcoin: Țările unde crypto-milionarii investesc în „vize de aur”
photo-collage.png - 2025-09-28T194223.554
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, condamnat la moarte după ce a fost găsit vinovat de corupţie
echipa romaniei de canotaj 8+1 mixt in barca
România a câștigat medalia de aur cu echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj. Proba a fost introdusă în premieră
Partenerii noștri
Pe Roz
43 de ani de la moartea lui Grace Kelly, diva care a renunțat la Hollywood pentru a deveni prințesă: "Viața...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit...
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Pro FM
"M-am căsătorit cu o adevărată prințesă". Benny Blanco, nespus de fericit că a devenit soțul Selenei Gomez
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban, ultima apariție publică împreună înainte de despărțire. Zâmbetele ascundeau...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu