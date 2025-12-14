Live TV

„Zelenski a început să promoveze războiul în loc de pace”. Atac nou al Kremlinului

Data publicării:
purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni de pace, dar ulterior a promovat războiul, susține Kremlinul, prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov. Oficialul rus afirmă că liderul de la Kiev nu și-ar fi respectat angajamentele asumate după câștigarea alegerilor și acuză Ucraina de încălcarea Acordurilor de la Minsk, potrivit TASS și News.ro.

„Zelenski a câștigat alegerile împotriva [președintelui ucrainean de atunci, Pyotr] Poroșenko, pe baza promisiunilor de pace. Dar, în loc să-și țină cuvântul, a continuat să încalce Acordurile de la Minsk și să tragă de timp. A devenit clar că nimeni nu intenționa să pună în aplicare acordurile. El a început să promoveze războiul în loc de pace”, a declarat Peskov reporterului TV Pavel Zarubin, când a fost întrebat dacă ceea ce a spus Zelenski după câștigarea alegerilor poate fi considerat o dovadă a planurilor Kievului de a se pregăti pentru război.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că Acordurile de la Minsk erau, de fapt, un plan pus în scenă, care fusese semnat de toate părțile, inclusiv de Poroșenko.

