Dovezi ale sprijinului Chinei pentru industria militară a Kremlinului. Materiale pentru mii de drone, trimise în Rusia

Documente de transport și vamale obținute de Politico și analizate de autorități occidentale oferă, potrivit publicației, cea mai clară dovadă de până acum că o întreprindere de stat chineză furnizează Rusiei materiale esențiale pentru producția de drone kamikaze. O livrare de 46 de tone de precursori pentru fibră de carbon ar fi fost destinată unei companii rusești sancționate, care produce componente pentru dronele folosite de Moscova în atacurile asupra Ucrainei.

Documentele de transport și vamale arată că firma chineză a expediat 46 de tone de substanțe chimice pe bază de fibră de carbon către o filială a companiei ruse Rosatom, la începutul acestui an. Compania dezvoltă componente esențiale pentru dronele kamikaze pe care Moscova le-a folosit în atacul asupra unui centru comercial din centrul Ucrainei, în luna august, atac soldat cu moartea a cel puțin 16 persoane.

Componentele chinezești au fost recuperate de mult timp de pe dronele rusești după atacurile asupra Ucrainei. Cu toate acestea, documentele obținute din surse rusești de Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare (USCC) - un think-tank cu sediul la Kiev, apropiat de guvernul ucrainean – detaliază pentru prima dată modul în care o întreprindere de stat chineză ar fi exportat direct în Rusia componente esențiale pentru fabricarea dronelor.

USCC a transmis documentele guvernelor din Marea Britanie și SUA. Aceste dezvăluiri „ar permite Departamentului de Stat [al SUA] să sancționeze” furnizorul chinez, deoarece ele „dovedesc” existența unor livrări către filiala Rosatom după ce aceasta a fost sancționată de o mare parte a Occidentului, a declarat David Albright, fondator și președinte al grupului de reflecție Institute for Science and International Security, cu sediul la Washington.

El subliniază că transportul este camuflat prin utilizarea unui cod vamal destinat unor exporturi precum nailonul și poliesterul.

„Rosatom și întreprinderile sale își desfășoară activitatea în deplină conformitate cu legile și cerințele de reglementare aplicabile”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei de stat ruse. „Orice afirmație contrară este falsă și demonstrează o lipsă de înțelegere a modului în care funcționează autoritățile vamale ruse.”

Compania de stat chineză Jilin Chemical Fiber Group nu a răspuns numeroaselor solicitări de comentarii, anunță Politico.

Atât Departamentul de Stat, cât și Departamentul Trezoreriei al SUA pot impune sancțiuni „pentru a perturba rețelele și canalele prin care Rusia achiziționează tehnologie și echipamente din străinătate pentru a-și susține efortul de război”, a declarat Departamentul de Stat într-o declarație de anul trecut.

„Aceste dovezi oferă o dovadă incontestabilă că întreprinderile de stat chineze sunt implicate în lanțurile de aprovizionare cu materii prime către Rusia”, a declarat Serhii Kuzan, directorul Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare.

Sancțiunile internaționale impuse Rusiei au făcut ca „China să devină, probabil, principala și, de fapt, singura sursă de aprovizionare cu materialele necesare pentru fabricarea compozitelor utilizate în armamentul rus”, a afirmat Kuzan.

Comisia specială a Camerei Reprezentanților din SUA privind China a analizat documentele și a stabilit că acestea sunt „autentice”, potrivit unui oficial al guvernului american familiarizat cu conținutul lor.

Guvernul ucrainean a analizat, de asemenea, documentele și le-a confirmat autenticitatea, a declarat un oficial ucrainean. Ambilor oficiali li s-a acordat anonimatul, întrucât nu erau autorizați să facă declarații oficiale.

Departamentul Trezoreriei a refuzat să comenteze acuzațiile specifice privind livrările din China de materiale esențiale pentru programul rus de drone de luptă, dar a declarat într-un comunicat că ia „extrem de în serios acuzațiile privind comportamente pasibile de sancțiuni”.

Departamentul de Stat nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Ministerul de Externe al Marii Britanii a analizat documentele și nu a contestat dezvăluirile. Agenția Centrală de Informații a SUA a refuzat să comenteze.

Președintele chinez Xi Jinping i-a spus lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, în cadrul unei întâlniri de la sfârșitul lunii august, că relațiile dintre cele două națiuni urmează să se consolideze.

Încă de la începutul războiului împotriva Ucrainei, Moscova a dat de înțeles că sprijinul Beijingului este esențial pentru a putea rezista presiunilor externe de a pune capăt conflictului. „În esență, am construit un sistem stabil de comerț reciproc, protejat de influențele externe”, a declarat Putin în luna mai.

Cooperarea dintre Beijing și Moscova a atenuat impactul sancțiunilor străine menite să priveze industria militară rusă de componente-cheie.

Summitul Xi-Trump

Dezvăluirile apar în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să se întâlnească cu Xi la Washington, la sfârșitul acestei luni.

Noile dovezi privind sprijinul Chinei pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea intensifica presiunea exercitată asupra lui Trump de parlamentarii americani care susțin Ucraina, pentru a-l determina pe Xi să oprească astfel de livrări.

Întâlnirea dintre cei doi lideri ar urma să fie consacrată, cel mai probabil, prelungirii fragilei perioade de armistițiu din războiul comercial dintre SUA și China.

Departamentul Trezoreriei a refuzat să comenteze acuzațiile specifice privind livrările chineze de materiale esențiale pentru programul rus de drone de luptă, dar a declarat într-un comunicat că ia „extrem de în serios acuzațiile de comportament pasibil de sancțiuni”.

Departamentul de Stat nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Ministerul de Externe al Marii Britanii a analizat documentele și nu a contestat dezvăluirile. Agenția Centrală de Informații a SUA a refuzat să comenteze.

Președintele chinez Xi Jinping i-a spus lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, în cadrul unei întâlniri de la sfârșitul lunii august, că relațiile dintre cele două națiuni urmează să se consolideze.

În luna august, Putin a numit un general la conducerea operațiunilor de război cu drone, într-o nouă ramură a armatei ruse, cu scopul de a lansa atacuri în profunzimea teritoriului ucrainean.

Între timp, Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, amenințând fundamentul economiei țării.

În timpul unei vizite la Moscova luna trecută, directorul CIA, John Ratcliffe, i-a avertizat pe oficialii ruși să nu agraveze conflictul din Ucraina și să nu extindă confruntarea către aliații americani din NATO, pe fondul suspiciunilor privind acte de sabotaj și incursiuni cu drone în întreaga Europă, despre care se presupune că au legătură cu Rusia.

Dronă kamikaze. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Moscova a lansat recent o serie de amenințări împotriva țărilor care susțin Kievul.

Guvernul chinez a negat în mod constant că ar furniza arme pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei. „Nu am turna gaz pe foc și, mai presus de toate, nu am profita” de pe urma conflictului, a declarat liderul chinez Xi în 2023.

Washingtonul a acuzat în repetate rânduri Beijingul că furnizează produse cu dublă utilizare – materiale care pot fi folosite atât în industria civilă, cât și în cea de apărare – care ajung direct la armata rusă.

Amploarea transporturilor și importanța militară a companiei ruse care le primește sugerează însă că oficialii chinezi fie închid ochii la acest sprijin, fie îl facilitează în mod activ, au afirmat mai mulți experți americani în domeniul armamentului, foști oficiali din serviciile de informații și diplomați.

Dovezile privind sprijinul acordat de China programului rus de drone de luptă „denigrează și transformă China în țap ispășitor”, a declarat Ambasada Chinei la Washington într-un comunicat.

„Nu am furnizat niciodată arme letale niciunei părți implicate în conflict și controlăm strict produsele cu dublă utilizare”, a precizat ambasada.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitării de comentarii. Foști oficiali americani familiarizați cu modul în care guvernul chinez supraveghează întreprinderile de stat resping aceste afirmații.

„Fac asta știind că guvernul chinez nu îi va sancționa pentru asta”, a declarat Dennis Wilder, fost director adjunct al CIA pentru Asia de Est și Pacific. „Ideea că întreprinderile de stat chineze pot ascunde lucruri de guvernul chinez pur și simplu nu ține.”

Transportul „nu putea să scape de atenția guvernului chinez”, a declarat Albright, expert în armament cu sediul la Washington.

El și organizația sa, Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, au desfășurat ani de cercetări aprofundate privind producția de drone a Rusiei.

Ce arată documentele

Documentele în limba rusă confirmă transportul substanței chimice pe bază de fibră de carbon între adresele depozitelor grupului de stat chinez Jilin Chemical Fiber Group și Alabuga-Volokno, o filială a diviziei UMATEX de materiale avansate și compozite a companiei de stat ruse Rosatom.

Compania își are sediul într-un complex industrial din regiunea Tatarstan, în Rusia.

Acolo, în Zona Economică Specială Alabuga, Alabuga-Volokno furnizează fibră de carbon de înaltă calitate pentru producția în serie, în Rusia, a dronelor kamikaze cu rază lungă de acțiune, construite după modelul dronelor iraniene Shahed, potrivit cercetărilor USCC și ale lui Albright.

Alabuga-Volokno și UMATEX s-au confruntat cu o serie de sancțiuni occidentale începând din 2023, inclusiv sancțiuni impuse de Regatul Unit și în temeiul unui decret al Casei Albe.

Activitățile sale sunt, de asemenea, sancționate de Ucraina, Uniunea Europeană, Noua Zeelandă și Elveția. Guvernul SUA interzice exporturile care pot fi utilizate de armata rusă.

Jilin, o mare întreprindere de stat chineză specializată în producția și vânzarea de fibre chimice sintetice, nu face în prezent obiectul sancțiunilor occidentale.

Mascate sub un cod vamal pentru exporturile civile de fibre sintetice, documentele de transport datate 2026 și marcate cu logo-ul Rosatom Alabuga-Volokno prevăd „o gamă completă de servicii de expediere a mărfurilor, inclusiv transportul mărfurilor, vămuirea și asigurarea mărfii” între cele două companii pentru două containere de transport de 40 de picioare, încărcate cu un total de până la 46 de tone de „fibră de poliacrilonitril (n.r. precursor PAN) în scopuri de fabricație”, conform unei traduceri.

Drone kamikaze Shahed. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Așa-numitele fibre precursoare PAN reprezintă componenta chimică esențială pentru fabricarea fibrelor de carbon ușoare, de calitate militară.

Codul vamal corect ar fi identificat transportul respectiv drept un produs cu dublă utilizare, care are atât aplicații militare, cât și civile, a afirmat Albright.

Etichetarea greșită a codurilor vamale „indică faptul că o companie ascunde o comandă mai sensibilă”, a declarat Kerri Bitsoff, o fostă funcționară a Trezoreriei care a conceput și a aplicat sancțiuni împotriva rețelelor rusești de achiziții de arme.

„Compania ia un produs supus controlului, găsește un cod de acoperire plauzibil și îl expediază sub acea categorie”, a spus ea. „Aceeași acoperire va fi adesea utilizată de diferite companii pentru produse similare.”

Niciuna dintre companiile din Zona Economică Specială Alabuga care fac obiectul sancțiunilor nu a importat mărfuri folosind codul vamal utilizat în mod obișnuit pentru fibra PAN, potrivit unei analize a datelor comerciale din perioada 2022-2025 realizată de Sayari, o companie specializată în gestionarea riscurilor și analiza datelor.

Metadatele extrase din documentul de transport arată că acesta a fost creat de un funcționar de stat rus din regiunea Tatarstan.

Rolul-cheie al Alabuga-Volokno este de a furniza industriilor strategice rusești fibră de carbon structurală de înaltă performanță. Potrivit calculelor USCC, 89% din producția companiei urmează să fie destinată întreprinderilor din industria de apărare până în 2030.

Listele interne de produse ale companiei, furnizate de think tank-ul USCC către Politico, arată că Alabuga-Volokno produce 39 de articole care conțin fibră de carbon cu diverse tipuri de lianți polimerici pentru aviație, inginerie de rachete, drone, construcții navale și blindaje.

Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare afirmă că a identificat cel puțin opt licitații pentru contractarea transporturilor de precursori PAN în containere către Alabuga-Volokno de la Jilin Chemical Fiber Group, începând din 2022 și până în acest an.

Încălcări ale sancțiunilor

Un oficial al guvernului britanic a declarat că „nu ar fi adecvat să se speculeze cu privire la eventualele viitoare includeri pe lista sancțiunilor, deoarece acest lucru ar putea reduce impactul acestora”.

Jilin furnizează „o componentă esențială pentru fabricarea fibrei de carbon necesare” pentru producerea dronelor de luptă, a spus Albright.

„Fără aceasta, nu se poate construi structura aeronavei”, a explicat el, menționând că fibra este utilizată pentru întărirea aripii și a structurilor interne, inclusiv a rezervorului de combustibil și a motorului.

Cantitatea de PAN expediată de Jilin ar fi suficientă pentru a produce fibra de carbon necesară pentru până la 1.300 de drone kamikaze, a estimat el.

Albright, care a studiat îndelung procesul de fabricație a dronelor kamikaze în complexul industrial din Zona Economică Specială Alabuga, afirmă că Rusia a fost „total dependentă de China” în ceea ce privește aprovizionarea cu echipamente specializate.

Fibra acrilică PAN este ingredientul principal utilizat la fabricarea fibrei de carbon de înaltă performanță.

„Produsele cu dublă utilizare din China și Hong Kong mențin în funcțiune programele de armament ale Rusiei, în ciuda controalelor occidentale asupra exporturilor”, a declarat Comisia specială a Camerei Reprezentanților din SUA privind China într-un raport din august.

Beijingul furnizează peste 60% din componentele necesare pentru menținerea funcționării armatei ruse, conform datelor publicate în iunie de Institutul Kiel, o fundație germană nonprofit de analiză economică.

„Numărul companiilor din China care au furnizat capacități cu dublă utilizare complexului industrial militar al Rusiei se ridică acum la câteva zeci, iar aceste legături sunt profunde”, a declarat Kurt Campbell, fost secretar de stat adjunct în administrația Biden.

În schimb, a adăugat el, Moscova asigură Beijingului transferuri de tehnologie pentru modernizarea „unor capacități militare pe care le-au căutat”.

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Cu sprijinul Chinei, industria de apărare rusă „este capabilă să-și extindă în continuare baza de producție pentru o gamă largă de drone, componente pentru rachete și alte tipuri de armament, care sunt apoi utilizate în atacurile sale asupra Ucrainei”, a afirmat Kuzan de la USCC, subliniind că livrările în curs nu fac decât să adâncească integrarea sectorului industrial dintre cei doi rivali strategici ai Occidentului.

„Combaterea acestor canale prin sancțiuni secundare, controale la export și aplicarea restricțiilor sancționatorii, presiune financiară asupra intermediarilor și coordonarea cu partenerii asiatici”, a spus el, „trebuie să fie o prioritate pentru politicile de apărare și economice ale SUA, UE și ale aliaților lor”.

Editor : C.A.