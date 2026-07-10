Zelenski anunță reformarea forțelor ucrainene de asalt, după ce peste 20 de recruți au murit în timpul antrenamentului de bază

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, o reformă a forțelor de asalt ale țării, în urma scandalului privind moartea unor recruți militari în timpul antrenamentului de bază, informează DPA.

„Există multe întrebări și probleme care trebuie rezolvate, în special când vine vorba de personal”, a declarat Zelenski în discursul său video de seară.

El a afirmat că anchetele penale sunt în curs de desfășurare și că vor fi făcute schimbări și în ceea ce privește conducerea forțelor de asalt.

Anunțul vine în urma unor relatări din presă din luna iunie, conform cărora peste 20 de recruți au murit în timpul antrenamentului de bază cu Regimentul 425 Separat de Asalt Skelia, pe o perioadă de 6 luni.

Conform rapoartelor, recruții au fost bătuți, umiliți și abuzați în alte moduri. Practici similare au fost raportate și în alte unități, în special în ceea ce privește recruții mobilizați cu forța.

Ucraina se apără de invazia la scară largă a Rusiei de mai bine de patru ani.

Editor : Ș.R.