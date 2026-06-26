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Zelenski anunță un nou schimb de prizonieri: 160 de ucraineni s-au întors din captivitatea rusă

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photo-collage.png - 2026-06-26T164059.531
Zelenski anunță un nou schimb de prizonieri: 160 de ucraineni s-au întors din captivitatea rusă. Foto: Volodimir Zelenski/ Telegram
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Din articol
„Continuăm să aducem ucrainenii acasă din captivitate” „Ne amintim de toți cei care sunt încă în captivitate”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Ucraina a recuperat 160 de prizonieri de război în urma unui nou schimb cu Rusia, cei mai mulți dintre ei fiind capturați încă din primele luni ale invaziei lansate de Moscova în 2022. Printre cei eliberați se află militari care au luptat la Mariupol și la combinatul Azovstal, simboluri ale rezistenței ucrainene în fața ofensivei ruse, scrie Kyiv Post.

„Continuăm să aducem ucrainenii acasă din captivitate”

Cele două părți au returnat câte 160 de prizonieri de război fiecare.

Cel mai recent schimb a permis repatrierea unor militari din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, Serviciului Special de Transport de Stat, Gărzii Naționale și Serviciului de Stat de Grăniceri.

Potrivit lui Zelenski, cei eliberați au luptat la Azovstal steel plant și în Mariupol, dar și pe fronturile din Donetsk Oblast, Luhansk Oblast, Kharkiv, Zaporizhzhia Oblast, Kyiv, Chernihiv și Sumy Oblast.

„Continuăm să aducem ucrainenii acasă din captivitatea rusă”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a mulțumit echipei ucrainene implicate în negocierile și organizarea schimburilor de prizonieri, dar și unităților de pe linia frontului, spunând că acțiunile acestora contribuie la crearea unor noi oportunități pentru viitoare schimburi.

„Mulțumiri speciale tuturor unităților noastre de pe front care completează fondul de schimb al Ucrainei și care, prin curajul lor, fac posibilă întoarcerea oamenilor noștri acasă”, a spus președintele ucrainean.

„Ne amintim de toți cei care sunt încă în captivitate”

Șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kyrylo Budanov, i-a întâmpinat pe prizonierii eliberați și a declarat că știe cât de mult au așteptat acest moment și cât de grea a fost perioada petrecută în captivitate.

Potrivit acestuia, primele apeluri către cei dragi și revederile cu camarazii reprezintă „o fericire reală, autentică”, împărtășită de întreaga Ucraină.

Zelenski a subliniat că Ucraina continuă demersurile pentru eliberarea tuturor persoanelor aflate încă în captivitate în Rusia.

„Ne amintim de toți cei care sunt încă în captivitate. Verificăm fiecare nume. Trebuie să-i aducem pe toți înapoi, atât militari, cât și civili”, a transmis acesta.

Editor : Ș.A.

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