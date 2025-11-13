Live TV

Zelenski, apel către aliații europeni: „Supraviețuirea Ucrainei depinde de accesul la activele rusești înghețate"

volodimir zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu acordat Bloomberg că Uniunea Europeană trebuie să depășească diferențele privind utilizarea activelor rusești înghețate, argumentând că de acestea depinde supraviețuirea Ucrainei. 

Potrivit acestuia, sprijinul financiar este absolut necesar pentru ca Ucraina să-și susțină economia și să continue lupta împotriva agresiunii ruse.

„Sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, că vom obține această decizie. Va trebui să găsim o alternativă, este o chestiune de supraviețuire. De aceea avem mare nevoie de ea. Și mă bazez pe parteneri”, a spus Zelenski.

UE a amânat până în decembrie decizia privind utilizarea activelor înghețate ale statului rus pentru a acorda Ucrainei împrumuturi în valoare de aproximativ 140 de miliarde de euro. Kievul are nevoie de aceste fonduri încă de la începutul anului viitor.

Comisarul UE pentru economie, Valdis Dombrovskis, a avertizat recent că, fără angajamente financiare fiabile din partea Europei, FMI nu va putea debloca un nou pachet de ajutor pentru Kiev, care ar putea ajunge la aproximativ 8 miliarde de dolari.

Zelenski a subliniat că „Rusia trebuie să plătească pentru acest război” și consideră că banii proveniți din activele înghețate vor ajuta Ucraina să achiziționeze mai multe sisteme de apărare aeriană din SUA și Europa și să finanțeze producția de drone pentru atacuri asupra țintelor rusești.

Apel la Trump

Zelenski a făcut apel și la președintele american Donald Trump, cerându-i să trimită un „semnal” liderilor europeni pentru a acționa mai decisiv.

„Trump are active de peste cinci miliarde, poate va decide să cheltuiască acești bani, ar fi de ajutor”, a concluzionat Zelenski, adăugând că, atunci când SUA iau decizii ferme în materie de sancțiuni, „partenerii europeni iau și ei decizii ferme”.

Partenerii internaționali ai Ucrainei continuă să caute modalități de acoperire a deficitului bugetului de stat pentru 2025. O opțiune discutată în prezent este crearea unui așa-numit împrumut de reparații, care ar permite ca activele rusești înghețate să fie direcționate către sprijinirea Ucrainei.

În ciuda întârzierilor în luarea deciziilor relevante, în prezent nu există riscuri critice pentru finanțele publice ale Ucrainei, deoarece necesitățile bugetare ale țării pentru anul curent sunt deja asigurate.

Între timp, Comisia Europeană elaborează un nou plan de asistență financiară pentru Ucraina, detaliile urmând a fi anunțate în curând.

