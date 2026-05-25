Zelenski caută soluții în Europa pentru apărarea Ucrainei după blocajul discuţiilor cu SUA

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că discuţiile cu Statele Unite privind extinderea producţiei de sisteme de apărare antirachetă au stagnat, iar Ucraina încearcă acum să accelereze în Europa dezvoltarea propriilor sisteme antibalistice. Liderul de la Kiev a subliniat însă că sprijinul şi „leadershipul american” rămân esenţiale pentru Ucraina, scrie Reuters.

„Din păcate, nu au existat progrese de mult timp în discuţiile cu America privind extinderea producţiei de sisteme antibalistice”, a spus Zelenski în mesajul său video transmis seara.

„Încercăm să accelerăm această activitate în Europa, producţia propriilor noastre sisteme antibalistice pe continent, în cantităţi suficiente”, a adăugat el.

Zelenski a afirmat că Ucraina continuă dialogul cu Statele Unite privind modalităţile prin care Washingtonul poate ajuta Kievul şi a subliniat că leadershipul american rămâne esenţial.

Preşedintele ucrainean i-a mulţumit liderului francez Emmanuel Macron pentru rolul său în dezvoltarea acestor sisteme şi a spus că Europa joacă un rol important în sprijinul financiar acordat Ucrainei pentru achiziţia de armament.

„Europa ne ajută financiar. Dar leadershipul Statelor Unite este, de asemenea, foarte necesar. Astăzi este foarte, foarte important să spunem asta”, a declarat Zelenski.

El a spus că Ucraina apreciază expertiza americană şi a subliniat că „este foarte important să existe rezultate”. Zelenski a adăugat că acelaşi lucru este valabil şi în plan diplomatic.

„Aşteptăm noi măsuri diplomatice din partea reprezentanţilor preşedintelui Statelor Unite ale Americii”, a afirmat liderul ucrainean.

Iniţiativele diplomatice conduse de Statele Unite pentru găsirea unei soluţii la războiul dintre Ucraina şi Rusia, care durează de peste patru ani, au stagnat în contextul în care atenţia internaţională s-a mutat mai mult asupra conflictului cu Iranul. Zelenski declara săptămâna trecută că aşteaptă noi propuneri din partea SUA pentru avansarea negocierilor.

Editor : Ș.A.

