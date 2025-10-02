Zelenski: „Incidentele cu drone din Europa arată că Rusia e suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”

La summitul de la Copenhaga, Volodimir Zelenski l-a atacat pe Viktor Orban. Președintele ucrainean i-a cerut premierului ungar să nu mai cumpere petrol și gaze naturale din Rusia. Declarația vine după schimburile acide dintre cei doi lideri. Zelenski a acuzat Ungaria că i-a încălcat spațiul aerian cu drone, iar Orban a declarat că Ucraina nu este o țară suverană. Președintele ucrainean a mai spus că Rusia a avut întotdeauna ca scop destrămarea Occidentului și a Europei, în special.

„Trebuie să ne gândim la impunerea de sancțiuni asupra terminalelor petroliere rusești și a restului infrastructurii lor continentale. De asemenea, ar trebui să susținem apelul președintelui Trump de a înceta să cumpărăm petrol rusesc aici, în Europa. Iar oamenii din Ungaria (premierul Orban și ministrul de Externe Szijjarto - n.r.) trebuie să audă clar acest lucru. Energia din SUA și alți parteneri poate umple golul de pe piața europeană”, a spus Zelenski.

„Incidentele recente cu drone din Europa sunt un semn clar că Rusia se simte încă suficient de îndrăzneață, pentru a escalada acest război. În plus, nu a fost niciodată vorba doar despre Ucraina. Rusia a avut întotdeauna ca scop destrămarea Occidentului și a Europei în special. Astăzi, strategia sa e simplă: să dezbine Europa, să aprindă dispute, să ne împiedice să găsim un numitor comun. Cred că trebuie să facem exact opusul a ceea ce așteaptă Rusia”, a mai spus el.

