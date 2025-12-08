Zelenski: Nu există niciun acord cu SUA privind cedarea teritoriilor din estul Ucrainei

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că negociatorii rămân divizaţi în privinţa concesiilor teritoriale dintr-un plan de pace promovat de SUA, a relatat luni Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu Zelenski.

Unele elemente ale propunerii SUA necesită discuţii suplimentare asupra „chestiunilor sensibile”, inclusiv garanţii de securitate pentru Ucraina şi controlul teritoriilor sale estice, potrivit Reuters.

„Există viziunile SUA, Rusiei şi Ucrainei, dar nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski luni dimineaţă pentru Bloomberg News.

Kievul solicită un pact separat privind garanţiile de securitate din partea aliaţilor occidentali, în special din partea SUA, conform agenţiei de presă americane.

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească luni la Londra cu liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei pentru o mobilizare a sprijinului pentru ţara sa, în timp ce Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Kievului pentru a accepta o propunere de plan de pace cu Rusia.

Oficiali americani au declarat că un acord este aproape, dar nici Ucraina şi nici Rusia nu s-au arătat dispuse să accepte integral planul propus de echipa lui Trump.

Kremlinul aşteaptă rezultatele consultărilor între SUA şi Ucraina, desfăşurate după discuţiile de la Moscova între reprezentanţii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, şi preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat luni purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, citat de EFE.

„La Moscova s-a depus o muncă exhaustivă în timpul întâlnirii (preşedintelui) Putin cu Witkoff şi Kushner. Ulterior, cei doi au lucrat cu delegaţia ucraineană de negociatori condusă de (şeful Consiliului Naţional de Securitate, Rustem) Umerov, în baza rezultatelor obţinute la Moscova. Acum este important să înţelegem rezultatele acestei activităţi”, a afirmat Peskov în cadrul conferinţei sale de presă zilnice.

Cei doi negociatori ucraineni care s-au întâlnit timp de câteva zile la Miami în weekend cu emisari ai Casei Albe urmează să-i prezinte în cursul zilei de luni lui Volodimir Zelenski, „în detaliu”, varianta planului discutată cu americanii în ultima rundă de consultări.

