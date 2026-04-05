Furt pe șantierul căii ferate Cluj - Oradea. Ce au descoperit polițiștii în timpul perchezițiilor la cazările muncitorilor

furt
Furt pe șantierul căii ferate Cluj - Oradea.

Un dosar care vizează infracţiunea de delapidare a fost deschis de către poliţiştii din judeţul Cluj, existând suspiciunea că de pe şantierul de reabilitare a liniei de cale ferată pe tronsonul Cluj-Napoca – Oradea au fost sustrase bunuri. În urma unor percheziţii, la o adresă unde locuiesc munciori pe acel şantier, au fost descoperite materiale de construcţii despre care există suspiciunea că ar proveni de pe şantier.

Oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj anunţă că duminică, 5 aprilie, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca au făcut o percheziţie domiciliară, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de delapidare.

Furt pe șantierul căii ferate Cluj - Oradea.
Furt pe șantierul căii ferate Cluj - Oradea.
Furt pe șantierul căii ferate Cluj - Oradea.
Furt pe șantierul căii ferate Cluj - Oradea.
Furt pe șantierul căii ferate Cluj - Oradea.
„Activitatea a vizat o locaţie de cazare a unor muncitori, angajaţi ai societăţilor comerciale care desfăşoară lucrări de reabilitare a liniei de cale ferată, pe tronsonul Cluj-Napoca – Oradea”, informează sursa citată.

La adresa unde a avut loc descinderea, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri, respectiv materiale de construcţii, asupra cărora există suspiciunea rezonabilă că provin din şantierul căii ferate, spun poliţiştii.

Anchetatorii au descoperit cantităţi mari de plasă metalică, sârmă şi alte obiecte metalice, dar şi aparatură utilizată pe şantier.

„În continuare, poliţiştii desfăşoară activităţi pentru stabilirea cu exactitate a modalităţii de sustragere a bunurilor, precum şi pentru identificarea persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, precizează sursa citată.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Public Prosecution Service on Drents Museum art heist
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice recuperate, prezentate de poliția olandeză. România va restitui o parte din despăgubiri
politie
20 de percheziţii în judeţul Mureş, la persoane suspectate că se racordau ilegal la reţeaua de electricitate
raed arafat
Raed Arafat infirmă „categoric” că există angajări fictive în cadrul DSU
politisti la perchezitii
Zeci de percheziții în București și Ilfov într-un dosar de contrabandă cu aur: peste 16 kg de bijuterii, găsite la suspecți
roman fura pisica
Un român din Marea Britanie riscă să stea cinci ani în închisoare pentru că a furat o pisică
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”