Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara la comercianții de trufe și fructe de pădure

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate la nivel național la operatori implicați în exploatarea și comercializarea trufelor, ciupercilor comestibile și fructelor de pădure.

În total, au fost efectuate 40 de controale, fiind aplicate 38 de sancțiuni contravenționale, dintre care 34 de amenzi și patru avertismente.

Verificările au vizat respectarea legislației de mediu, trasabilitatea produselor și existența documentelor legale necesare pentru recoltare, achiziție și comercializare.

Bihor și Cluj, cele mai multe sancțiuni

Cea mai amplă acțiune a avut loc în județul Bihor, unde au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale, dintre care 18 amenzi în valoare totală de un milion de lei și patru avertismente. Tot aici, a fost suspendată activitatea unui operator economic până la intrarea în legalitate.

În județul Cluj au fost efectuate nouă controale, fiind aplicate tot atâtea amenzi, în valoare totală de 550.000 de lei.

În Hunedoara, trei controale s-au soldat cu o amendă de 120.000 de lei, iar în Neamț, două controale au dus la sancțiuni în aceeași valoare totală.

Printre principalele nereguli identificate se numără lipsa actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului și lipsa autorizațiilor pentru recoltare, achiziție sau comercializare.

De asemenea, inspectorii au constatat neînregistrarea sistemelor de epurare a apelor uzate și nedeclararea obligațiilor la Fondul pentru mediu pentru ambalajele introduse pe piață.

În unele cazuri, operatorii economici au depășit semnificativ cantitățile autorizate, inclusiv cu până la 100 de tone de ciuperci comestibile.

Garda de Mediu anunță că astfel de controale vor continua, în încercarea de a limita practicile ilegale și de a proteja resursele naturale.

