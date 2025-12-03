Guvernul anunță măsuri de sprijin pentru românii din Prahova şi Dâmboviţa afectați de criza apei

Guvernul a anunțat, miercuri, măsurile pentru sprijinirea românilor din judeţele Prahova şi Dâmboviţa afectați de lipsa apei, arătând că, de la declanşarea acestei situaţii, premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie şi a menţinut permanent legătura cu ministerele şi instituţiile guvernamentale implicate.

„Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătăţii şi instituţiile cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă au intervenit pentru sprijinirea populaţiei din localităţile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa afectate de probleme de furnizare a apei, precum şi pentru remedierea situaţiei”, anunţă Executivul într-un comunicat.

Guvernul precizează că, de la declanşarea acestei situaţii, premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie şi a menţinut permanent legătura cu ministerele şi instituţiile guvernamentale pentru a veni în ajutorul persoanelor care se confruntă cu lipsa apei şi pentru a preveni eventuale alte probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu energie sau de natură să afecteze funcţionarea unor unităţi sanitare din Prahova.

„În regim de urgenţă, ca urmare a deciziilor luate la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, în perioada 30 noiembrie 2025 - 3 decembrie 2025, au fost distribuiţi populaţiei afectate, cu titlul gratuit, 541.954 litri de apă, atât potabilă şi îmbuteliată, cât şi apă menajeră. Astfel, în localităţile din judeţul Prahova au fost distribuiţi 379.554 litri de apă, iar în judeţul Dâmboviţa, 162.400 litri de apă, de către Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă”, se precizează în comunicat.

Măsuri imediate stabilite de echipele tehnice

Guvernul mai spune că, la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) au fost luate mai multe măsuri. Astfel, începând cu data de 29 noiembrie, a fost activată o celulă operativă formată din conducerea MMAP şi ANAR, reprezentanţi ai ABA Buzău–Ialomiţa, Hidroelectrica, SGA Prahova, specialişti hidrologi, hidrotehnicieni şi personal tehnic de operare. Echipele au început evaluarea în timp real a nivelurilor, turbidităţii şi posibilităţilor de deviere a debitelor către Staţia Voila.

Potrivit Executivului, ministrul Diana Buzoianu s-a deplasat în teren la Paltinu pentru verificarea directă a măsurilor operative.

„Secretarul de stat pentru ape, Elena Tudose, a fost pe teren, la Paltinu şi la Staţia Voila, alături de echipele tehnice de la ANAR şi SGA. Echipele ANAR şi ABA au rămas în teren 24/24 pentru măsurători, monitorizarea turbidităţii, verificarea debitelor şi evaluarea stării instalaţiilor. Reprezentanţi ai MMAP, ANAR şi ABA au intrat în şedinţe sau discuţii operative cu primarii, cu ESZ Prahova, cu Hidroelectrica şi cu OMV Petrom pentru actualizări din oră în oră”, arată Guvernul.

Potrivit Executivului, după evaluarea situaţiei, echipele tehnice au stabilit următoarele măsuri imediate: deschiderea golirii de semiadâncime pentru asigurarea unui debit constant către priza ELSID; stabilirea debitului optim de 3 m³/s pentru alimentarea lacului de priză al Staţiei Voila; reconfigurarea traseului de tranzitare a apei prin instalaţiile Hidroelectrica pentru ca apa să ajungă mai rapid în lacul de priză; instruirea operatorului ESZ Prahova să pregătească reluarea tratării apei imediat ce turbiditatea scade sub limitele legale. Aceste decizii au fost luate în paralel cu măsurători continue ale turbidităţii şi debitelor.

Guvernul prezintă şi intervenţiile tehnice realizate de ANAR/ABA - ANAR a efectuat manevra de deschidere controlată a golirii de semiadâncime la 1 decembrie, ora 12:00. „Debitul de 3 m³/s spre Staţia Voila a fost stabilizat. ABA a monitorizat permanent evoluţia turbidităţii. Specialiştii SGA au prelevat probe succesive pentru a determina momentul în care apa poate fi introdusă în staţia de tratare. Hidroelectrica a pus la dispoziţie personal tehnic pentru operarea instalaţiilor energetice necesare tranzitării debitelor”, spune Guvernul.

De la momentul întreruperii, MMAP şi ANAR au instituit supraveghere continuă a nivelurilor din Paltinu, a acumulărilor intermediare şi a lacului de priză Voila. Sunt monitorizate în timp real debitele şi turbiditatea. Raportările tehnice sunt transmise către MMAP din 6 în 6 ore, cu actualizări către prefecturi şi autorităţile locale.

În plus, au fost organizate şedinţe operative zilnice cu ESZ Prahova, ANAR, Hidroelectrica, OMV Petrom, DSP şi reprezentanţi ai primăriilor afectate. Ministerul a solicitat ESZ situaţia completă privind avariile conductei, rezervele tehnice nefuncţionale şi măsurile asumate de operator. DSP verifică permanent siguranţa sanitară: tratarea nu poate fi reluată până la scăderea naturală a turbidităţii. Guvernul prezintă şi măsurile administrative dispuse de MMAP.

Astfel, a fost trimis Corpul de Control al MMAP pentru verificarea modului în care operatorul ESZ Prahova şi-a îndeplinit obligaţiile privind rezervele tehnice, conducta de aducţiune, bazinul de apă curată şi informarea autorităţilor. „MMAP a solicitat ANAR propunerea unor variante de accelerare a lucrărilor la GF2 în regim de urgenţă. S-a stabilit obligativitatea ca raportările tehnice să fie transmise către MMAP într-un interval maxim de 60 de minute de la fiecare actualizare în teren”, arată Executivul.

Despre situaţia actuală, Executivul spune că lacul de priză Voila este în curs de alimentare, cu un debit stabil de 3 m³/s. Turbiditatea este monitorizată continuu; nivelul trebuie să scadă sub limita sanitară pentru reluarea tratării apei. Specialişti ANAR sunt în teren permanent la barajul Paltinu, priza ELSID, lacul de priză Voila şi Staţia de Tratare Voila. Estimarea tehnică pentru reluarea furnizării apei potabile către populaţie este de maximum şase zile, în funcţie de turbiditate şi de capacitatea operatorului ESZ Prahova de a restabili procesul de tratare.

La nivelul Ministerului Energiei, în data de 02.12.2025, la ora 19:00, la solicitarea ministrului Energiei, Bogdan – Gruia Ivan, a avut loc şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova (CJSU), unde a fost analizată situaţia alimentării cu apă a populaţiei şi a consumatorilor industriali din judeţul Prahova, pe fondul crizei în alimentarea cu apă, care a survenit la sfârşitul săptămânii trecute.

„Discuţiile s-au axat pe următoarele direcţii: Evaluarea cât mai exactă a situaţiei în alimentarea cu apă; Analiza riscurilor care ar putea să apară în perioada imediat următoare; Stabilirea măsurilor necesare pentru stabilizarea situaţiei şi revenirea la alimentarea normală”, spune Guvernul.

Nu sunt probleme cu energia electrică

Secretarul de stat Casian Niţulescu şi directorul DEN – Transelectrica Virgiliu Ivan au dat asigurări că nu sunt probleme în alimentarea cu energie electrică la nivelul judeţului Prahova şi la nivel naţional, chiar şi în condiţiile în care centrala CECC Brazi aparţinând OMV Petrom a fost oprită. În cadrul şedinţei au fost comunicate recomandări, similare celor din zona de energie electrică, pentru societăţile comerciale implicate în alimentarea cu apă a populaţiei şi a consumatorilor industriali, de pe raza judeţului Prahova: Creşterea numărului de personal de supraveghere şi de intervenţie la instalaţiile care asigură alimentarea cu apă; Pregătirea echipamentelor şi a materialelor necesare înlocuirii rapide în cazul apariţiei unor incidente la instalaţiile de alimentare cu apă.

„După şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, au fost transmise dispoziţii operative către operatorul de distribuţie de energie electrică, astfel:

Anularea lucrărilor din instalaţiile de 110 kV şi de medie tensiune de pe raza judeţului Prahova, până la revenirea la situaţia normală, estimată pentru luni, 08.12.2025, pentru a reduce riscurile care ar putea să apară în alimentarea cu energie electrică a infrastructurii cu apă potabilă şi apă industrială;

Mobilizarea echipelor de intervenţie, care să asigure o reacţie rapidă la eliminarea potenţialelor defecte şi la reluarea rapidă a alimentării cu energie electrică a infrastructurii de apă a judeţului Prahova, în caz de necesitate”, se arată în comunicat.

Măsurile dispuse au avut următoarele rezultate: Sistemul Energetic Naţional a fost stabilizat, iar riscurile pentru populaţie şi industrie au fost eliminate, a fost acoperită integral suspendarea temporară de producţie de la CECC Brazi, prin mecanisme de piaţă. De asemenea, au fost analizate prognozele şi nu au fost identificate fenomene meteo care să conducă la creşterea consumului în această perioadă, mai spune Guvernul.

Împreună cu operatorii din Sistemul Energetic Naţional, a fost realizată o analiză a capacităţilor de producţie:

Se vor folosi capacităţile disponibile de la CE Oltenia;

A fost repus în producţie Grupul 6 de la Rovinari - conectarea la SEN a avut loc astăzi, 3 decembrie;

Stocurile de cărbune însumează peste 553 mii tone de lignit la CE Oltenia.

Executivul precizează că Grupul de la CET Paroşeni este pregătit să pornească, dacă situaţia o va impune şi se vor folosi capacităţile disponibile de la Hidroelectrica iar nivelul rezervelor este de peste 71 % în acumulările naţionale, o valoare foarte bună pentru această perioadă.

„Toate instalaţiile rafinăriei Petrobrazi funcţionează în regim normal. Echipele din teren au intervenit pentru a asigura debitul necesar de apă către rafinărie: 94 l/s asiguraţi pentru Petrobrazi (necesarul este de 61 l/s); Un bypass suplimentar, solicitat pentru orice eventualitate, este finalizat şi funcţional”, afirmă Guvernul.

De asemenea, a fost programată repornirea Centralei electrice de la Brazi „ca urmare a discuţiilor cu operatorul centralei, cu autorităţile locale şi cu Apele Române, centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă necesar răcirii revine în parametrii de siguranţă”, anunţă Guvernul arătând că estimarea este luni, 8 decembrie.

Măsuri și în spitale

Guvernul mai spune că în domeniul medical, au fost luate măsuri preventive. Ministerul Sănătăţii coordonează soluţiile situaţiei critice generate de lipsa alimentării cu apă în următoarele unităţi sanitare: Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumofiziologie Floreşti, Spitalul Orăşenesc Băicoi, Spitalul de Pneumologie Breaza.

Potrivit Guvernului, în data de 2 decembrie 2025, în aceste unităţi, se aflau 378 de pacienţi, activitatea medicală fiind susţinută de 1.260 de angajaţi. Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii va coordona monitorizarea sanitară şi controlul microbiologic în toate spitalele afectate.

„Pentru a asigura continuitatea îngrijirilor medicale, Ministerul Sănătăţii a activat mecanismul de suport cu spitalele de urgenţă din Bucureşti: Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. Aceste unităţi sanitare au pus la dispoziţie paturi nechirurgicale şi paturi chirurgicale, pregătite pentru eventualele transferuri.

În cazul unui incident major sau al unor situaţii cu victime multiple, aceste spitale sunt deja în alertă şi pot prelua imediat pacienţi din Prahova. Celula de criză activată la nivelul Ministerului Sănătăţii funcţionează în regim permanent şi menţine legătura cu instituţiile locale”, mai anunţă Guvernul.

„Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătăţii şi instituţiile cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, rămân în continuare mobilizate pentru sprijinirea persoanelor afectate de lipsa de furnizare a apei şi remedierea cât mai rapidă a situaţiei”, se menţionează în comunicat.

