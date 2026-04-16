Guvernul dă undă verde pentru achiziții la SPP: mașini noi pentru protecția demnitarilor

Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) va putea achiziţiona autoturisme pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie pentru demnitari, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate joi de Guvern.

Astfel, SPP va putea cumpăra autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice, prin derogare de la prevederile OUG 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, spune comunicatul de presă al Executivului.

„Măsura este justificată de contextul actual de securitate, marcat de instabilitate şi de accentuarea riscurilor la nivel regional şi internaţional, precum şi pe fondul evoluţiilor generate de conflictele din proximitatea României. În aceste condiţii, creşterea capacităţii de reacţie şi asigurarea unui nivel adecvat de protecţie pentru demnitari reprezintă o prioritate instituţională”, mai arată sursa citată.

Executivul precizează că decizia are în vedere modernizarea urgentă a parcului auto al SPP, în condiţiile în care o parte dintre autovehiculele aflate în dotare sunt „învechite, cu un grad ridicat de uzură” şi generează costuri mari de întreţinere.

„Actualele deficienţe logistice afectează eficienţa misiunilor şi pot genera vulnerabilităţi în domeniul securităţii naţionale. Achiziţia de autoturisme se va realiza în limita fondurilor deja aprobate prin bugetul de stat pe anul 2026, fără a implica cheltuieli suplimentare, măsura având caracter temporar şi aplicându-se exclusiv pe parcursul anului 2026”, conchide sursa menționată.

Editor : Ana Petrescu

