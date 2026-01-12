Guvernul a transmis duminică, 11 ianuarie, o informare oficială prin care a justificat majorarea impozitelor și taxelor locale pe clădiri, terenuri și autovehicule, aplicată de la 1 ianuarie 2026, și a anunțat totodată că măsurile sunt temporare și vor fi înlocuite, cel mai probabil din 2027, de impozitarea la valoarea de piață a proprietăților, după ce va deveni operațional sistemul automat de evaluare.

Creșterea taxelor face parte din reforma impozitării proprietății asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin acordurile cu Comisia Europeană privind reducerea deficitului bugetar. Guvernul susține că vechiul sistem era inechitabil și aducea venituri mult prea mici la bugetele locale.

„România era printre țările cu cea mai mică pondere a veniturilor din impozitarea proprietăților din Europa, doar 0,55% din PIB, față de media UE de 1,85%. Exista o discrepanță majoră între localități, iar valoarea impozitelor nu reflecta valoarea de piață a clădirilor. În plus, peste o treime din impozite nu erau încasate”, arată Guvernul.

Executivul afirmă că amânarea reformei în anii anteriori a pus în pericol accesarea fondurilor europene și plata unor tranșe din PNRR estimate la 300-500 de milioane de euro.

Ce s-a schimbat de la 1 ianuarie 2026

Potrivit informării oficiale, baza de impozitare pentru clădiri și terenuri a fost recalibrată, ca etapă intermediară până la trecerea la impozitarea la valoarea de piață din 2027.

Valoarea de referință națională a fost majorată cu aproximativ 70%, până la 2.677 lei pe metru pătrat, echivalentul a circa 535 de euro, considerat un cost mediu realist de construire al unei locuințe cu finisaje standard.

În același timp, au fost eliminate reducerile acordate în funcție de vechimea clădirii și de tipul construcției. Nu se mai aplică scăderile de până la 50% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani, de 30% pentru cele între 50 și 100 de ani și de 10% pentru cele între 30 și 50 de ani, precum și coeficientul de reducere pentru blocurile mari.

Guvernul spune că acest lucru face ca multe locuințe care beneficiau de reduceri consistente să fie impozitate mult mai aproape de valoarea standard, ceea ce explică de ce, în unele cazuri, majorările depășesc media de 70%.

Rol mai mare pentru primării

Legea menține competența autorităților locale de a stabili cotele de impozitare, dar acestea nu pot fi mai mici decât cele din 2025. Pentru clădirile rezidențiale, cota poate fi stabilită între 0,08% și 0,2%.

„Dacă în 2025 cota era la nivelul minim de 0,08%, iar în 2026 primăria o majorează spre 0,15% sau 0,2%, creșterea se aplică unei baze de impozitare deja majorate, ceea ce amplifică impactul final”, arată Guvernul. În plus, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București pot majora taxele locale cu până la 100%, față de limita anterioară de 50%.

Executivul estimează o creștere medie a impozitelor pe proprietate de 70–80%, cu variații de la o localitate la alta.

Cât câștigă statul

Aplicarea noilor taxe ar urma să aducă în 2026 venituri suplimentare de aproximativ 3,7 miliarde de lei la bugetele locale, cu peste 30% mai mult față de 2025. Din această sumă, circa 1,42 miliarde lei provin din impozitele pe clădiri, 1,09 miliarde din cele pe terenuri și 1,18 miliarde din impozitele pe autovehicule.

Guvernul subliniază că aceste sume rămân la autoritățile locale, în condițiile în care bugetul de stat nu mai poate compensa lipsa de venituri din cauza deficitului bugetar.

Ce se întâmplă cu impozitul pe mașini

Sistemul de impozitare al autovehiculelor rămâne bazat pe capacitatea cilindrică, exprimată în fracțiuni de 200 cm³, însă valorile pe fiecare fracțiune au fost ajustate în funcție de norma de poluare Euro.

Mașinile cu tehnologii mai vechi și mai poluante vor plăti mai mult, în timp ce vehiculele conforme cu standarde Euro mai noi vor avea impozite mai mici sau creșteri mai temperate.

În cazul autoturismelor hibride, Comisia Europeană a cerut ca diferențierea fiscală să fie făcută în funcție de emisiile reale de CO₂, nu doar de eticheta „hibrid”. Astfel, doar vehiculele cu emisii sub 50 g CO₂/km beneficiază de tratament fiscal favorabil.

Guvernul recunoaște că intrarea în vigoare a noilor taxe a fost marcată de probleme tehnice și administrative, după ce legea a fost adoptată târziu, pe 15 decembrie 2025, în urma unor decizii ale Curții Constituționale și a contestațiilor politice. Termenele scurte pentru hotărârile consiliilor locale au dus la erori de calcul și la disfuncționalități, inclusiv pe platforma ghiseul.ro.

„În prezent, autoritățile statului lucrează pentru remedierea acestor disfuncționalități”, a mai transmis Executivul.

Guvernul a transmis că anul 2026 este unul de tranziție, iar din 1 ianuarie 2027 România ar urma să aplice impozitarea proprietăților la valoarea de piață, printr-un sistem automat de evaluare.

Până atunci, majorarea actuală a taxelor locale reprezintă, potrivit Executivului, un pas obligatoriu pentru respectarea angajamentelor din PNRR și pentru stabilizarea finanțelor publice.

