„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii plătesc în avans taxa de pod de la Fetești, CNAIR îi amendează

Un administrator al unei companii de transport mărfuri a reclamat la Digi24.ro o practică pe care o consideră incorectă în ceea ce privește modul în care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) gestionează taxa de pod de la Fetești. De la începutul anului 2026, acesta s-a trezit în situația în care este obligat să plătească amenzi de 14.000 de lei pentru treceri pe care susține că le-a achitat.

E important de menționat că acesta preferă să achite periodic, în avans, prin aplicația E-Tarif, mai multe treceri odată. O trecere de pod achitată are valabilitate timp de un an.

De exemplu, între septembrie 2025 și decembrie 2025, acesta a achitat, prin aplicație, aproximativ 12.000 de lei, pentru aproximativ 88 de treceri.

Bărbatul a semnalat situația la Digi24.ro, după ce, de la începutul anului, a primit 11 procese verbale de amendă pentru neachitarea taxei de pod. Pentru categoria 4 de vehicule, în care se încadrează tirurile companiei pe care o reprezintă, amenda este de 1.300 de lei.

Patru dintre procesele verbale de amendă au venit pe 16 ianuarie 2026 și vizau o singură zi, 26 septembrie 2025.

Alte șapte procese verbale de amendă au venit în februarie 2026, aferente lunii noiembrie 2025.

Deși acesta susține că a achitat fiecare trecere în avans și a pus la dispoziția Digi24.ro documentele care atestă că a plătit, între septembrie și decembrie 2025, aproximativ 12.000 de lei către CNAIR, instituția l-a amendat în 2026 cu 14.300 de lei pentru că nu ar fi achitat peajul, bani care vor ajunge la bugetul de stat.

„Eu cred că e gândit sistemul în așa fel încât să dăm cât mai multe amenzi. Deci ideea nu e să plătim podul, cât să primim amenzi”, susține administratorul de companie.

Persoanei amendate nu îi rămâne decât să conteste procesul verbal în instanță. În acest caz, ar trebui deschise 11 procese noi.

Cazuri similare indicate în instanță

Un reprezentant CNAIR a spus într-o discuție neoficială cu reporterul Digi24.ro că situația semnalată de administratorul de companie este „imposibilă” și indică posibile erori ale reprezentantului companiei în gestionarea numărului de treceri achitate în avans.

Însă am găsit în arhivele instanțelor mai multe procese în care au fost tratate situații similare cu cea descrisă de cititorul Digi24.ro.

În anul 2024, o companie a cerut instanței să îi anuleze 9 procese verbale de amendă (pentru categoria patru de vehicule) aplicate de CNAIR într-o singură zi, pentru treceri fără taxa de pod între 3 și 14 martie 2023.

În instanță, compania a dovedit că achitase mai multe calupuri de câte 20 de treceri în avans și că aplicația îi arăta că are treceri valabile, inclusiv în zilele în care a fost amendat de CNAIR.

Practic, deși reprezentanții companiei știau că mai au un anumit număr de treceri valabile, acestea nu figurau în baza de date a CNAIR la momentul în care compania a fost amendată.

Instanța a arătat că reprezentanții companiei au „fost induși în eroare de informațiile oferite de site-ul www.erovinieta.ro”.

Însă judecătorii subliniază în această situație că reprezentanții companiei aveau obligația „de a depune diligențe sporite pentru a se asigura că în desfășurarea activității sale respectă toate normele legale incidente”.

În acest caz, instanța a înlocuit cele nouă amenzi aplicate de CNAIR cu „avertisment”.

CNAIR recomandă celor care achită taxa în avans „o evidență proprie”

Același reprezentant CNAIR a explicat că în momentul în care o mașină trece podul de la Fetești, numărul de înmatriculare al mașinii este identificat automat de cameră și căutat într-o bază de date, în așa fel încât să reiasă dacă a plătit sau nu peajul.

„Este posibil să existe și situații în care numerele de înmatriculare ale vehiculelor dvs. nu au fost detectate automat, acestea intrând pe circuitul de verificare manuală, în final realizându-se cu acuratețe situația trecerilor efectuate”, potrivit secțiunii „Termene și Condiții” a site-ului erovinieta.ro.

CNAIR mai subliniază că recomandă o evidență proprie a trecerilor vehiculelor, lucru cerut și de judecător în procesul analizat de Digi24.ro.

„Evidența proprie” invocată de CNAIR ajută doar în situația în care amenda este contestată în instanță.

Cazul prezentat de Digi24.ro, în care amenda a fost schimbată cu avertisment, este relevant prin prisma faptului că reprezentanții companiei amendate au reușit să dovedească, prin capturi de ecran și facturi, că în zilele în care CNAIR susține că nu au plătit taxa de pod, figurau în aplicație cu treceri achitate.

„Sunt săptămâni în care eu m-am dus (n.r. Tirurile companiei pentru care lucrează cititorul Digi24.ro) și m-am întors de la București (n.r. Din Medgidia). Înțelegeți, mă duc și mă întorc, dar pe detecție automată nu-mi apare decât că m-am dus, nu-mi apare și că m-am întors. Și am câteodată pe site (n.r. În evidența online a CNAIR) trei drumuri la rând spre București, cu toate că eu m-am întors acasă către Constanța”, susține, însă, cititorul care a semnalat situația pentru Digi24.ro.

CNAIR nu consideră situația semnalată drept „o practică incorectă”

Reprezentanții CNAIR și ai Ministerului Transporturilor susțin că situația indicată de cititorul Digi24.ro nu „reprezintă o practică incorectă”.

„Sistemul se bazează exclusiv pe detecțiile automate, iar trecerile efectuate în luna în curs sunt orientative. Așadar, întrucât rata de recunoaștere automată a numărului de înmatriculare este de aproximativ 95%, situația trecerilor podului de la Fetești va fi relevantă abia după ce detecțiile vor intra pe circuitul de verificare manuală”, potrivit unui răspuns transmis de Ministerul Transporturilor, care are în subordine Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), la solicitarea Digi24.ro.

Cazul semnalat de cititorul Digi24.ro, aplicat în special pe categoria de vehicule 4 și pe trecerile plătite în avans în aplicație, nu este unic.

În iulie 2025, Context.ro arăta o situație similară în cazul unui șofer de autoturism (din categoria I) care, deși a plătit peajul la Fetești prin SMS, tot a fost amendat, iar răspunsul CNAIR a fost similar cu cel transmis pentru Digi24.ro.

Amenzile aplicate de CNAIR pentru neplata taxei de pod se duc integral către bugetele locale, în cazul amenzilor aplicate persoanelor fizice, sau la bugetul de stat, în cazul amenzilor aplicate persoanelor juridice.

Cele patru categorii de tarif peaj sunt:

Categoria 1 , care se aplică pentru autoturisme sau vehicule cu masa totală mai mică sau egală cu 3,5 tone. Taxa este de 19 lei/trecere ;

Categoria 2 , pentru vehicule de transport persoane cu până în 23 de locuri pe scaune și pentru vehicule care transportă între 3,5 tone și 12 tone. Taxa este 69 de lei/trecere ;

Categoria 3 , pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri și pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone și cu maximum trei axe. Taxa este de 94 de lei/trecere .

Categoria 4 , pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone și cu minimum 4 axe. Taxa este de 133 de lei/trecere .

În condițiile în care cititorul Digi24.ro încă primește amenzi din 2025, am cerut CNAIR să furnizeze o statistică referitoare la numărul proceselor verbale pentru neplata peaj aplicate în 2024 în cazul transportatorilor cu vehicule din categoria 4.

Potrivit CNAIR, în 2024 au fost aplicate 8.311 de procese verbale de constatare a contravenției în cazul vehiculelor din categoria 4. Dintre acestea, 190 au fost contestate în instanță, iar 5 dintre ele au fost și anulate.