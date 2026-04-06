Inovație în tratamentul melanomului: un plasture inteligent ar putea elimina cancerul fără operație

Teste de laborator și rezultate promițătoare

Un plasture inteligent ar putea trata melanomul fără operaţie. Oamenii de ştiinţă au dezvoltat o tehnologie cu ioni de cupru care ar putea elimina melanomul printr-un plasture activat cu căldură.

Un nou tip de tratament local ar putea oferi o alternativă neinvazivă pentru unele forme de cancer de piele, scrie News.ro. Cercetătorii testează un plasture flexibil care acţionează direct asupra celulelor tumorale, fără a afecta ţesutul sănătos din jur.

Melanomul este o formă agresivă de cancer de piele, tratată în mod obişnuit prin excizie chirurgicală.

Un grup de cercetători a dezvoltat un posibil tratament neinvaziv sub forma unui plasture elastic, activat prin încălzire. Odată activat, plasturele eliberează ioni de cupru care distrug celulele canceroase şi limitează răspândirea acestora. În experimente pe şoareci, metoda a redus leziunile de melanom fără a afecta ţesuturile din jur.

Screenshot 2026-04-03 092643
Foto: acs.org

Rezultatele acestei inovaţii au fost publicate în revista ACS Nano.

Melanomul se dezvoltă, de regulă, în straturile superficiale şi intermediare ale pielii, ceea ce face dificilă eliminarea selectivă a celulelor tumorale.

Cercetătorii au folosit un material special, obţinut cu ajutorul laserului, asemănător unui burete foarte fin din carbon, în care au introdus compuşi pe bază de cupru. Acest material a fost integrat într-un polimer de silicon flexibil, pentru a crea un plasture aplicabil pe piele. În stare iniţială, plasturele este moale, elastic, permeabil la aer şi inert chimic.

Echipa a presupus că, prin încălzire uşoară, plasturele ar putea elibera ioni de cupru care interacţionează cu ADN-ul celulelor canceroase şi le distrug prin stres oxidativ – un proces în care molecule reactive afectează structurile celulare. Acest mecanism ar putea, de asemenea, declanşa un răspuns imun care limitează migrarea celulelor tumorale către alte zone ale organismului.

În testele de laborator, plasturele a fost aplicat peste celule de melanom cultivate in vitro. Activarea s-a realizat prin încălzire la 42°C, folosind un laser de intensitate scăzută. În această stare, plasturele a eliberat ioni de cupru direct în celulele aflate dedesubt. Majoritatea celulelor de melanom au fost distruse, iar mobilitatea acestora a fost redusă.

Într-un studiu preliminar pe animale, desfăşurat pe durata a zece zile, plasturii au fost aplicaţi pe şoareci cu melanom. Activarea s-a făcut în zilele unu şi cinci, timp de o oră. Tratamentul a redus leziunile de melanom cu 97%. Analiza probelor de ţesut a arătat că celulele canceroase nu s-au extins dincolo de limitele tumorii, iar ionii de cupru nu s-au acumulat în organe sau în sânge.

Autorii studiului consideră că aceste rezultate preliminare, împreună cu faptul că plasturele poate fi reutilizat şi este uşor de aplicat, susţin potenţialul acestei tehnologii pentru un tratament ţintit, sigur şi eficient al melanomului.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Te-ar putea interesa și:
Adenocarcinoma cells, illustration
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat senzori subţiri cât un fir de păr pentru a revoluţiona detectarea cancerului
planta de tutun
Un grup de cercetători a creat o plantă de tutun cu cinci substanțe psihedelice care se găsesc în natură. Care este scopul proiectului
Unhappy Woman Programmer Frustrated With Broken AI Chatbot Workflow System.
Aplicațiile AI validează excesiv oamenii și le pot afecta judecata, arată un studiu din SUA
scanare creier RMN creier
Prima hartă detaliată a îmbătrânirii creierului: de ce unele zone sunt mai vulnerabile la Alzheimer
virusuri studiu laborator analize
Virusurile de la animale pot infecta oamenii fără mutații speciale (studiu)
Recomandările redacţiei
Explozie nucleară.
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea...
traian basescu pe strada
Băsescu: Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei...
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Atac la Yazd, Iran. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 38. Trump amenință din nou Iranul...
Ultimele știri
Cum a devenit țestoasa Jonathan, cel mai bătrân animal terestru în viață din lume, victima unei escrocherii virale cu criptomonede
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Reacția în lanț care riscă să pună capăt lansărilor spațiale. De ce ar ajunge sateliții de pe orbită să scape complet de sub control
Citește mai multe
