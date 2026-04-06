Inovație în tratamentul melanomului: un plasture inteligent ar putea elimina cancerul fără operație

Un plasture inteligent ar putea trata melanomul fără operaţie. Oamenii de ştiinţă au dezvoltat o tehnologie cu ioni de cupru care ar putea elimina melanomul printr-un plasture activat cu căldură.

Un nou tip de tratament local ar putea oferi o alternativă neinvazivă pentru unele forme de cancer de piele, scrie News.ro. Cercetătorii testează un plasture flexibil care acţionează direct asupra celulelor tumorale, fără a afecta ţesutul sănătos din jur.

Melanomul este o formă agresivă de cancer de piele, tratată în mod obişnuit prin excizie chirurgicală.

Un grup de cercetători a dezvoltat un posibil tratament neinvaziv sub forma unui plasture elastic, activat prin încălzire. Odată activat, plasturele eliberează ioni de cupru care distrug celulele canceroase şi limitează răspândirea acestora. În experimente pe şoareci, metoda a redus leziunile de melanom fără a afecta ţesuturile din jur.

This bandage-like patch could someday be part of an effective and noninvasive treatment for melanoma. Adapted from ACS Nano 2026. Foto: acs.org

Rezultatele acestei inovaţii au fost publicate în revista ACS Nano.

Melanomul se dezvoltă, de regulă, în straturile superficiale şi intermediare ale pielii, ceea ce face dificilă eliminarea selectivă a celulelor tumorale.

Cercetătorii au folosit un material special, obţinut cu ajutorul laserului, asemănător unui burete foarte fin din carbon, în care au introdus compuşi pe bază de cupru. Acest material a fost integrat într-un polimer de silicon flexibil, pentru a crea un plasture aplicabil pe piele. În stare iniţială, plasturele este moale, elastic, permeabil la aer şi inert chimic.

Echipa a presupus că, prin încălzire uşoară, plasturele ar putea elibera ioni de cupru care interacţionează cu ADN-ul celulelor canceroase şi le distrug prin stres oxidativ – un proces în care molecule reactive afectează structurile celulare. Acest mecanism ar putea, de asemenea, declanşa un răspuns imun care limitează migrarea celulelor tumorale către alte zone ale organismului.

Teste de laborator și rezultate promițătoare

În testele de laborator, plasturele a fost aplicat peste celule de melanom cultivate in vitro. Activarea s-a realizat prin încălzire la 42°C, folosind un laser de intensitate scăzută. În această stare, plasturele a eliberat ioni de cupru direct în celulele aflate dedesubt. Majoritatea celulelor de melanom au fost distruse, iar mobilitatea acestora a fost redusă.

Într-un studiu preliminar pe animale, desfăşurat pe durata a zece zile, plasturii au fost aplicaţi pe şoareci cu melanom. Activarea s-a făcut în zilele unu şi cinci, timp de o oră. Tratamentul a redus leziunile de melanom cu 97%. Analiza probelor de ţesut a arătat că celulele canceroase nu s-au extins dincolo de limitele tumorii, iar ionii de cupru nu s-au acumulat în organe sau în sânge.

Autorii studiului consideră că aceste rezultate preliminare, împreună cu faptul că plasturele poate fi reutilizat şi este uşor de aplicat, susţin potenţialul acestei tehnologii pentru un tratament ţintit, sigur şi eficient al melanomului.

Editor : Ana Petrescu