Oamenii de ştiinţă au dezvoltat senzori subţiri cât un fir de păr pentru a revoluţiona detectarea cancerului

Celule canceroase. Foto: Profimedia Images

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat senzori foarte subţiri, de grosimea unui fir de păr, care sunt capabili să detecteze simultan mai mulţi biomarkeri ai cancerului, ceea ce ar putea revoluţiona diagnosticarea şi monitorizarea bolilor.

Cercetători din Australia şi Germania au colaborat pentru a dezvolta astfel de senzori minusculi folosind tehnologia de micro-imprimare 3D ultra-rapidă, a anunţat Universitatea Adelaide din Australia printr-un comunicat de presă publicat luni.

Senzorii vizează biomarkeri şi sunt imprimaţi pe vârfurile unor fibre optice pentru a măsura simultan mai mulţi biomarkeri, inclusiv temperatura şi modificările chimice, potrivit studiului publicat în revista Advanced Optical Materials, relatează Xinhua, citată de Agerpres.

„Această descoperire ar putea duce la dezvoltarea unor instrumente medicale de ultimă generaţie care să urmărească evoluţia bolilor, să ghideze tratamentul şi să monitorizeze organismul pacientului în timp real", a declarat profesorul-asociat Shahraam Afshar, cercetătorul principal al proiectului iniţiat de Institutul de Fotonică şi Senzori Avansaţi din cadrul Universităţii Adelaide.

Senzorii funcţionează prin detectarea, cu ajutorul luminii, a modificărilor din organism cauzate de cancer la nivel molecular, oferind o detectare fiabilă a bolii printr-o metodă minim invazivă, făcând posibilă o asistenţă medicală mai inteligentă, monitorizarea mediului şi dezvoltarea de dispozitive portabile, potrivit acestui studiu, care a fost realizat în colaborare şi cu Universitatea Stuttgart din Germania.

„Moleculele emit lumină atunci când intră în contact cu un produs secundar al cancerului. Cantitatea de lumină astfel emisă depinde de concentraţia de celule canceroase. Prin introducerea senzorilor în ţesut şi măsurarea cantităţii de lumină emisă, noi credem că putem să determinăm prezenţa cancerului", a explicat profesorul Shahraam Afshar.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Te-ar putea interesa și:
laborator cercetator cercetare stiinta
Inovație în tratamentul melanomului: un plasture inteligent ar putea elimina cancerul fără operație
Unhappy Woman Programmer Frustrated With Broken AI Chatbot Workflow System.
Aplicațiile AI validează excesiv oamenii și le pot afecta judecata, arată un studiu din SUA
virusuri studiu laborator analize
Virusurile de la animale pot infecta oamenii fără mutații speciale (studiu)
planeta pamant vazuta din spatiu
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Trafic București
Bucureștiul, cea mai poluată capitală din UE. Care sunt cele mai nocive zone din Capitală
Recomandările redacţiei
Explozie nucleară.
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea...
traian basescu pe strada
Băsescu: Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei...
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Atac la Yazd, Iran. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 38. Trump amenință din nou Iranul...
