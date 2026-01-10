Inspectorul-șef al IPJ Dolj a fost găsit mort la birou. Care sunt primele ipoteze

Inspectorul-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Acesta se afla la birou și a fost găsit de către colegii săi, care l-au catalogat drept „un om care muncea foarte mult”.

Anunţul privind decesul comisarului şef a fost făcut de către oficialii Poliţiei Dolj.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj informează cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie, a încetat din viaţă inspectorul-şef al IPJ Dolj, domnul comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu. Vestea dispariţiei sale reprezintă o pierdere grea pentru instituţia noastră. De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate şi devotament faţă de misiunea Poliţiei Române, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituţionale şi la menţinerea siguranţei publice. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat”, este mesajul publicat de instituţie.

Reprezentanţi ai IPJ Dolj au precizat pentru News.ro că Marius-Daniel Mîrzacu a murit la birou, cel mai probabil din cauza unui infarct. Aceştia au precizat că şeful instituţiei era „un om extraordinar, care rareori pleca de la locul de muncă înainte de ora 19”.

Marius-Daniel Mîrzacu era năsut în anul 1974 la Ştefăneşti, Argeş. Acesta a ocupat din anul 2024 funcţia de împuternicit pe funcţia de inspector şef al IPJ Dolj, iar din noiembrie anul trecut câştigase concursul pentru acest post. Anterior, Marius-Daniel Mîrzacu a condus Serviciul Anticorupţie din Poliţie, la nivelul judeţului Argeş.

Un mesaj de condoleanţe a fost trimis şi de Ministerul de Interne.

„Suntem alături de colegii din Poliţia Română, în aceste momente de profundă durere. Comisarul-şef de poliţie Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care şi-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, demnitate şi devotament faţă de cetăţeni. Sincere condoleanţe, familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis MAI.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : I.B.