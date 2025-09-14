Poliţia a instituit o zonă specială de siguranţă în cartierul din Craiova unde un om a fost omorât pe stradă într-o bătaie cu bâte

Poliţiştii din Dolj au instituit o zonă specială de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova după incidentul de sâmbătă în urma căruia un bărbat a murit şi alte patru persoane au fost rănite. Astfel, au fost suplimentate forţele de ordine publică, investigaţii criminale şi de la Poliţia rutieră, iar în cartier acţionează patrule mixte care monitorizează permanent zona.

„Având în vedere evenimentul produs în dimineaţa zilei de 13 septembrie 2025, pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova, unul izolat şi nefericit, eveniment în urma căruia o persoană si-a pierdut viaţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în cartierul Romaneşti”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj, scrie News.ro.

Ei au precizat că această măsură, care a început încă de sâmbătă presupune: „suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră; acţiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova; patrule mixte, controale zilnice şi monitorizare permanentă a zonei”.

„Acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a fenomenelor antisociale”, a precizat sursa citată.



Poliţiştii au fost anunţaţi că, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi, iar unele persoane au reuşit să fugă.

La scurt timp, acestea au fost prinse de poliţişti.

„În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor”, au afirmat poliţiştii.

Cele trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore.

