Interlop din clanul Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism. Recruta tinere prin metoda „loverboy” şi le obliga să se prostitueze

Data publicării:
barbat cu mainile prinse in catuse,la spate
Foto: Shutterstock

Un membru al clanului Purcel a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat că recruta tinere prin metoda „loverboy” şi le obliga să se prostitueze în ţară şi străinătate.

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, este vorba de Ilie Gabriel, zis Gabi Purcel.

În vârstă de 39 de ani, Ilie Gabriel a fost reţinut luni de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor. În aceeaşi zi, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea interlopului pentru 30 de zile.

"Din probatoriul administrat a reieşit că, începând cu anul 2020, inculpatul, aflat printre membrii constituenţi ai unei grupări de criminalitate organizată, a recrutat, transportat şi adăpostit, în ţară şi străinătate mai multe persoane vătămate, pe care le-a determinat prin constrângere şi inducere în eroare (metoda loverboy), să practice prostituţia în folosul său material. De asemenea, în perioada 2020 - 2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi în mod repetat, inculpatul a obţinut importante foloase materiale prin înlesnirea practicării prostituţiei de către alte trei persoane vătămate. Sumele de bani obţinute din activitatea infracţională, au fost utilizate de inculpat la achiziţia de imobile, autoturisme şi alte bunuri, în scopul ascunderii originii ilicite", se arată într-un comunicat transmis marţi de DIICOT.

În urmă cu o săptămână, DIICOT a efectuat zeci de percheziţii la membrii clanurilor Pian şi Purcel, fiind reţinute atunci 31 de persoane pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

La locuinţele membrilor celor două clanuri, anchetatorii au găsit sume mari de bani, arme albe, pistoale de tip airsoft, bijuterii, ceasuri, maşini de lux.

Membri ai celor două clanuri sunt acuzaţi că recrutau tinere din România, prin metoda loverboy, după care le transportau în ţări din Europa, unde le obligau să se prostitueze.

Astfel, tinerele erau recrutate prin inducere în eroare şi simularea unor sentimente de iubire, care le-au creat stări de dependenţă emoţională, după care au fost transportate şi adăpostite în diferite locaţii din Elveţia, Austria, Spania, Germania, Olanda, Danemarca, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Irlanda, Slovacia şi Cehia, dar şi din România, unde, inclusiv prin acte de constrângere psihică şi fizică, au fost determinate să practice prostituţia în folosul interlopilor.

Editor : A.P.

