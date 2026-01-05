Live TV

Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate

jandarmeria română
Foto: Facebook / Jandarmeria Română

Reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din România ”Diamantul” au anunţat pe pagina de Facebook a instituţiei că au primit o scrisoare despre anumite nereguli care au loc în cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.

”Când «Haina Militară» devine salopetă de şantier. Un strigăt de ajutor din interiorul Jandarmeriei! Uneori, primim mesaje care ne lasă fără cuvinte. Ştim cu toţii: colegii din Jandarmeria Română sunt cadre militare. Legea le interzice să aibă sindicate, le interzice să protesteze, le interzice să ridice vocea. Statutul militar ar trebui să vină la pachet cu onoare, rigoare şi respect. Dar ce se întâmplă când acest statut devine o armă folosită chiar împotriva lor? Când «ordinul se execută» se transformă în abuz?”, au afirmat reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din România ”Diamantul”.

Ei au menţionat că printre neregulile semnalate se află ture de 19 ore şi subofiţeri puşi să monteze gresie pe holurile unităţii.
”Am primit un strigăt de disperare din partea unui coleg de la Gruparea Mobilă Constanţa. Un om epuizat, care vorbeşte în numele multora care tac de frică. Ne descrie o realitate cruntă: ture de 19 ore, odihnă de 4 ore şi, cireaşa de pe tortul umilinţei, subofiţeri militari puşi să monteze gresie pe holurile unităţii. Aţi citit bine. Oameni pregătiţi pentru misiuni de ordine publică, în uniforme ale statului român, sunt folosiţi ca muncitori necalificaţi pe «şantierul» unităţii. Asta nu scrie în nicio fişă a postului de cadru militar. Asta se numeşte umilinţă şi, foarte probabil, abuz în serviciu din partea celor care dispun astfel de activităţi. Deşi Sindicatul «Diamantul» nu îi poate reprezenta juridic pe colegii jandarmi, nu putem rămâne surzi la o asemenea situaţie. Empatia şi solidaritatea profesională nu au bariere legislative”, au mai transmis reprezentanţii sindicatului.

Ei publică scrisoarea jandarmului respectiv pe pagina de Facebook, iar în aceasta se mai precizează că recuperările pentru orele suplimentare nu se acordă conform legii, ”ci sunt introduse în mod abuziv în zilele libere, afectând repausul legal şi planificarea timpului personal.”. De asemenea, jandarmul mai susţine că ”aceste practici transformă zilele libere în zile lucrate neoficial, fără respectarea drepturilor prevăzute”.

Totodată, jandarmul afirmă că aceste nereguli nu pot fi sesizate în mod direct deoarece există teamă de repercusiuni.
”Cadrele militare din cadrul unităţii nu pot sesiza direct aceste nereguli, existând o teamă reală de repercusiuni, marginalizare profesională sau alte consecinţe neoficiale. Din acest motiv, se solicită sprijinul dumneavoastră pentru a face demersurile legale necesare”, se mai arată în scrisoarea jandarmului.
Acesta mai susţine că poate fi verficat cu uşurinţă faptul că subofiţerii au montat gresie în interiorul unităţii deoarece există sisteme de supraveghere video care pot confirma prezenţa şi activitatea personalului în aceste scopuri şi pot fi identificate intervalele orare şi persoanele implicate.

Conducerea Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa a reacţionat în urma acestor acuzaţii şi a precizat că în anumite perioade pot exista prelungiri ale programului de lucru.
”În anumite perioade, în funcţie de situaţia operativă, pot exista prelungiri ale programului de lucru, acestea fiind prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar.
Subliniem că orele lucrate suplimentar sunt întotdeauna recuperate, conform normelor legale. Personalul îşi desfăşoară activitatea în sistem de ture, motiv pentru care zilele de sâmbătă şi duminică nu reprezintă automat zile de repaus. Atunci când un cadru militar este planificat în serviciu într-o zi de weekend, aceasta are statut de zi lucrătoare, iar acordarea unei zile de recuperare nu înseamnă diminuarea repausului săptămânal, ci compensarea legală a orelor suplimentare efectuate”, au afirmat reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.

Ei au menţionat că în privinţa realizării unor activităţi de întreţinere în cadrul unităţii implicarea unor jandarmi a fost realizată pe bază de voluntariat.
”În ceea ce priveşte activităţile de întreţinere din incinta unităţii, acestea reprezintă o responsabilitate instituţională şi sunt reglementate de dispoziţii interne. Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt realizate de personalul contractual, care are astfel de atribuţii prevăzute în fişa postului (zugravi, faianţari, muncitori de întreţinere etc.).

În situaţia punctuală la care se face referire, menţionăm că implicarea unor cadre militare s-a realizat exclusiv pe bază de voluntariat, la solicitarea expresă a acestora, în contextul dorinţei de a sprijini personalul contractual pentru finalizarea lucrărilor înaintea sărbătorilor de iarnă. Nu a existat nicio dispoziţie de constrângere şi nu s-au dispus activităţi care să încalce statutul profesional al cadrelor militare”, a mai precizat sursa citată.

De asemenea, conducerea Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa ”respinge ferm orice acuzaţie de abuz sau de încălcare intenţionată a drepturilor personalului” şi menţionează că ”toate activităţile sunt planificate şi executate cu respectarea legislaţiei aplicabile, a regulamentelor militare şi a ordinelor în vigoare”.

