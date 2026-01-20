Video La un pas de tragedie: Un șofer beat a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea și a intrat într-o casă. Momentul impactului
O femeie din județul Buzău a fost la un pas de moarte, după ce un TIR condus de un șofer beat a intrat în locuința sa. Bărbatul a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil, a rupt gardul și a dărâmat un perete al casei.
Din fericire, în momentul impactului, proprietara se afla în altă cameră și femeia a scăpat nevătămată.
Însă minute bune după coliziune, din rezervorul camionului s-a scurs combustibil, existând riscul ca aceasta să se aprindă.
Șoferul a fost depistat cu o alcoolemie de 1,02 la mie alcool pur în aerul expirat.