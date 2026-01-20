O femeie din județul Buzău a fost la un pas de moarte, după ce un TIR condus de un șofer beat a intrat în locuința sa. Bărbatul a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil, a rupt gardul și a dărâmat un perete al casei.

Din fericire, în momentul impactului, proprietara se afla în altă cameră și femeia a scăpat nevătămată.

Însă minute bune după coliziune, din rezervorul camionului s-a scurs combustibil, existând riscul ca aceasta să se aprindă.

Șoferul a fost depistat cu o alcoolemie de 1,02 la mie alcool pur în aerul expirat.

Editor : A.P.