Video La un pas de tragedie: Un șofer beat a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea și a intrat într-o casă. Momentul impactului

Un șofer beat a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea și a intrat într-o casă

O femeie din județul Buzău a fost la un pas de moarte, după ce un TIR condus de un șofer beat a intrat în locuința sa. Bărbatul a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil, a rupt gardul și a dărâmat un perete al casei.

Din fericire, în momentul impactului, proprietara se afla în altă cameră și femeia a scăpat nevătămată.

Însă minute bune după coliziune, din rezervorul camionului s-a scurs combustibil, existând riscul ca aceasta să se aprindă.

Șoferul a fost depistat cu o alcoolemie de 1,02 la mie alcool pur în aerul expirat.

