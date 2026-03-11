Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI, organizație patronată direct de Putin

Guvernul Republicii Moldova a susținut denunțarea acordurilor cheie privind aderarea țării la Comunitatea Statelor Independente (CSI). Decizia a fost luată în cadrul procedurii de ieșire din organizație.

Aceasta vizează Acordul privind crearea CSI și Protocolul la acesta. Ambele documente au fost semnate în decembrie 1991, înainte de destrămarea URSS. De asemenea, este denunțat Statutul CSI, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

Acum, proiectul de lege va fi trimis președintelui Moldovei, Maia Sandu. În cazul aprobării, documentul va fi prezentat în parlament. În cazul unei decizii pozitive a deputaților, autoritățile vor notifica Comitetul Executiv al CSI și, în termen de 12 luni, participarea republicii la organizație va fi încetată.

Despre lansarea procedurii de ieșire a Moldovei din CSI a anunțat în ianuarie vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Ministerul Afacerilor Externe a declarat că principiile de bază ale organizației – în primul rând, dispoziția privind recunoașterea reciprocă a integrității teritoriale și a inviolabilității frontierelor – au fost încălcate. În special, ministerul a indicat că Rusia duce un război împotriva Ucrainei, a comis anterior acte de agresiune împotriva Georgiei și continuă să mențină ilegal trupe pe teritoriul Moldovei în Transnistria.

Popșoi a menționat că, de fapt, republica nu mai participă la activitatea CSI, din care, pe lângă ea și Rusia, fac parte și Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. La Kremlin, decizia Moldovei de a părăsi Comunitatea a fost considerată previzibilă.

Moldova a decis să părăsească CSI după ce a proclamat cursul către integrarea europeană și a depus cererea de aderare la UE în 2022. Doi ani mai târziu, în țară a avut loc un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană, la care majoritatea cetățenilor s-au pronunțat „pentru”. În același timp, Sandu a fost realeasă pentru un al doilea mandat prezidențial, devansându-și rivalul, candidatul pro-rus Alexandru Stoianoglo. Autoritățile moldovene au declarat că votul a fost însoțit de intervenția Moscovei.

În septembrie 2025, partidul proeuropean „Acțiune și Solidaritate” (PAS) al Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare, păstrându-și majoritatea constituțională. Înainte de aceasta, președinta a declarat că au existat tentative de intervenție și falsificări la scară largă. Autoritățile au efectuat o serie de raiduri împotriva forțelor politice pro-ruse, iar două partide din „Blocul Patriotic” al lui Igor Dodon au fost excluse de pe buletinele de vot.

Pe 12 ianuarie, Sandu a declarat că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum în acest sens. Ea și-a explicat poziția prin dificultățile cu care se confruntă o țară mică pentru a-și păstra suveranitatea și democrația în lumea modernă, subliniind necesitatea de a „se opune Rusiei”.

Editor : A.R.