Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul Capitalei. Două persoane au fost rănite ușor

alexandru nazare
Alexandru Nazare. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma impactului, două persoane aflate în celălalt vehicul au fost rănite ușor.

Accidentul a avut loc în jurul orei 11.10, pe bulevardul Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Dem. I. Dobrescu.

Surse judiciare au precizat, pentru Digi24.ro, în celălalt autovehicul se afla ministrul de Finanțe Alexandru Nazare.

Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112, iar polițiștii ajunși la fața locului au constatat că în incident au fost implicate două autovehicule.

„Din accident a rezultat rănirea uşoară a două persoane, pasageri într-unul dintre autovehiculele implicate, care au solicitat transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră a Poliției Capitalei, într-o informare de presă.

Mașina în care se aflau cele două persoane care au cerut să meargă la spital, era un taxi Bolt, au adăugat sursele judiciare, pentru Digi24.ro.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În astfel de situații, procedura este deschiderea in rem a unui dosar penal pentru vătămare corporală. 

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : Ana Petrescu

