Live TV

Libertate de scurtă durată: Un bărbat a fost reținut de polițiști chiar la momentul eliberării sale din Penitenciarul Deva

Data publicării:
politisti captura digi24
Foto: Captură Digi24

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din comuna Sâncrăieni, judeţul Harghita, urmărit internaţional, a fost reţinut, marţi, de poliţişti chiar la momentul eliberării sale din Penitenciarul Deva şi plasat în arest preventiv pentru a fi predat către autorităţile judiciare din Ungaria, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare preventivă de către Curtea de Apel Alba Iulia, pentru o perioadă de 30 de zile, în baza unui mandat european de arestare transmis de autorităţile maghiare. Acesta este suspectat de comiterea, pe teritoriul Ungariei, a unor infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.

"La data de 21 aprilie 2026, acesta a fost pus în libertate la termen din Penitenciarul Deva, după ce a executat o pedeapsă privativă de libertate de un an şi două luni de închisoare, pentru conducere fără permis. Imediat după eliberare, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare mandatul de arestare preventivă, conducând persoana la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, unde au fost efectuate procedurile legale, ulterior bărbatul fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din Deva. Acesta figura ca urmărit internaţional, în baza unei dispoziţii emise de autorităţile judiciare din Ungaria", a detaliat sursa citată de Agerpres.

În perioada următoare, bărbatul urmează să fie predat autorităţilor din Ungaria, conform procedurilor legale în vigoare, mai arată IPJ Hunedoara.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Fanatik.ro
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Câți bani va primi echipa care va câștiga Cupa României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Adevărul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară...
Newsweek
Criza politică „lovește” pensionarii. Cum pierd sute de lei la pensie? Bani mai puțini și la Pilonul 2
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment