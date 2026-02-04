Deficitul Rusiei s-ar putea tripla în 2026, în urma scăderii veniturilor din petrol. „Situaţia se deteriorează semnificativ” (Reuters)

Deficitul public al Rusiei s-ar putea tripla comparativ cu ţinta oficială, până la finalul acestui an, scăderea achiziţiilor Indiei de petrol şi majorarea discounturilor la tranzacţionarea petrolului afectând veniturile, în timp ce cheltuielile ar putea fi mai ridicate decât se estima, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Sursele citează calculele economiştilor de la un grup de experţi care ale legături cu Guvernul, date care nu au fost prevăzute pentru publicare. Aceste informaţii sunt cel mai recent indiciu al presiunilor cu care se confruntă economia rusă în urma sancţiunilor, a dobânzilor ridicate şi a deficitului de forţă de muncă, informează Agerpres.

Calculele arată un posibil declin al veniturilor din energie cu 18% în 2026, comparativ cu planul Guvernului, cea ce ar duce la un deficit între 3,5% şi 4,4% din PIB, faţă de un nivel planificat de 1,6% din PIB. Estimările indică şi o majorare a cheltuielilor între 4,1% şi 8,4%.

Veniturile bugetare totale ar urma să scadă cu 6% faţă de nivelul planificat, la 37.900 miliarde de ruble (494,78 miliarde de dolari).

„Situaţia bugetară se deteriorează semnificativ. Veniturile vor fi mai scăzute iar cheltuielile mai ridicate”, susţin sursele.

Citește și

Mai multe regiuni din Rusia au introdus bonusuri uriașe pentru a recruta soldați. Cât se oferă în acest moment „la semnătură”

Venituri la jumătate

Cele mai recente date guvernamentale publicate miercuri arată că veniturile Rusiei din petrol şi gaze s-au înjumătăţit în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2025, atingând cel mai redus nivel de după iulie 2020. Guvernul a obţinut luna trecută venituri de 393,3 miliarde de ruble.

Anul trecut, economia rusă a încetinit semnificativ, după ce lupta Băncii Centrale a Rusiei contra inflaţiei a dus la majorarea dobânzilor.

Discountul aplicat petrolului rusesc Ural faţă de Brent (cotaţia de referinţă pe plan global) s-a extins în ultimele luni, după ce în octombrie Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni mai dure asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei.

Anul trecut, rubla s-a apreciat cu 45% faţă de dolar, ceea ce a afectat de asemenea veniturile, deoarece taxele pe combustibili sunt calculate în dolari, dar plătite în ruble.

Calculele au fost făcute înainte ca preşedintele Donald Trump să anunţe că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc, dar sursele spun că previziunile au luat în calcul un declin de 30% al achiziţiilor Indiei.

Reprezentanţii Ministerului de Finanţe nu au dorit să facă comentarii.

Estimările grupului de experţi sunt în mare parte în linie cu cele ale băncilor comerciale şi ale altor instituţii de cercetare.

Anul trecut, veniturile Rusiei din petrol şi gaze au scăzut cu 24%, la 8.480 miliarde de ruble, cel mai redus nivel începând din 2020.

Editor : Sebastian Eduard