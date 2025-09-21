LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Duminică, 21 septembrie 2025, la 6/49 reportul la categoria I depășește 6,47 milioane de euro

Duminica, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 septembrie, Loteria Română a acordat peste 23.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reportul la 6/49, categoria I, este de peste 6,47 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

Peste 6,41 milioane de euro se pot câștiga la Joker, categoria I

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro).

La Noroc Plus este în joc la un report cumulat în valoare de peste 48.300 de lei.

La 5/40 este în joc un report de peste 10.400 de euro

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 26.400 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).

Premii câștigate

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Craiova, Vișeu de Sus – jud. Maramureș și Urlați – jud. Prahova, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Editor : C.L.B.