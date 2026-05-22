Live TV

Lucrările preliminare pentru recuperarea remorcherului Astana, scufundat la Midia, au început: nava e la 26 de metri adâncime

Data actualizării: Data publicării:
remorcherul astana
Remorcherul Astana. Sursă foto: marinetraffic.com

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au anunţat, vineri, că a fost aprobat planul de ranfluare a remorcherului scufundat la jumătatea lunii martie - eveniment în urma căruia doi marinari au murit şi trei sunt daţi dispăruţi – şi că au început lucrările preliminare pentru operaţiunea de recuperare a remorcherului. Nava este la o adâncime de 26 de metri, iar căutările în interiorul ei vor demara doar dacă operaţiunea va fi considerată sigură.

„Midia Marine Terminal (MMT) anunţă că ARAS Salvage a obţinut avizele necesare, a primit aprobarea pentru planul de ranfluare şi a demarat lucrările preliminare pentru operaţiunea de recuperare a remorcherului scufundat”, au transmis, vineri, reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Aceştia precizează că activităţile includ stabilirea perimetrului de lucru, implementarea măsurilor de siguranţă şi protecţie a mediului, poziţionarea navei multirol Yogi şi mobilizarea echipelor de scafandri specializaţi şi certificaţi pentru operaţiuni de mare adâncime.

Anterior, echipele ARAS Salvage, susţinute de specialiştii Midia Marine Terminal, au realizat o serie de inspecţii tehnice ale remorcherului, atât pentru extragerea lichidelor aflate la bord, cât şi pentru o analiză detaliată a poziţiei navei aflată la o adâncime de 26 de metri.

„În măsura în care, pe parcursul lucrărilor, vor fi identificate soluţii tehnice viabile, nu este exclusă posibilitatea accesării interiorului navei. Orice acţiune de căutare va fi realizată exclusiv dacă situaţia concretă va permite derularea intervenţiilor în deplină siguranţă pentru scafandri. Ulterior lucrărilor preliminare, echipele de scafandri ale ARAS Salvage vor efectua operaţiunea de extragere a lichidelor din interiorul navei, urmând ca acestea să fie transferate pe nava suport multirol Yogi”, a mai transmis sursa citată.

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au adăugat că această etapă va dura între 5 şi 7 zile şi se va desfăşura conform planului avizat de autorităţi, cu respectarea strictă a normelor de protecţie a mediului. Suplimentar, la suprafaţa apei au fost amplasate baraje plutitoare pentru prevenirea poluării.

MMT a explicat că toate acţiunile realizate de scafandri sunt supuse avizării autorităţilor competente şi trebuie să decurgă în conformitate cu procedurile în vigoare.

Remorcherul s-a scufundat pe 18 martie, la opt kilometri de Portul Midia.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, afirma, atunci, Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

Echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit ulterior, de scafandrii Forţelor Navale. Ceilalţi trei membri ai echipajului sunt daţi dispăruţi.

Familiile marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului s-au strâns, după câteva zile de la acest eveniment, în apropierea Portului Midia şi au solicitat explicaţii despre modul în care s-a produs această tragedie. Acestea au susţinut că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru manevra respectivă la tancul petrolier.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
2
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
3
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
4
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
o femeie cu bancnote in mana
5
Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
remorcherul astana
A fost selectat contractorul pentru ranfluarea remorcherului Astana. Prioritatea: recuperarea trupurilor marinarilor dispăruți
remorcher astana midia
Căutările scafandrilor la epava remorcherului Astana, suspendate din cauza condițiilor meteo
remorcherul astana
Remorcherul scufundat în Portul Midia: când i-a fost făcută ultima inspecție și prin ce alte procese de revizie a trecut
remorcherul astana
Căutările marinarilor dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana au fost oprite din cauza vremii
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: După căpitanul navei, scafandrii militari au recuperat încă un trup. Mai sunt căutați trei marinari
Recomandările redacţiei
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj...
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
NATO Summit in The Hague - Netherlands
Ce plan are Mark Rutte pentru a-l menține pe Donald Trump în NATO
om cu umbrela in ploaie, vazut de sus
ANM a emis noi alerte de ploi, vijelii și vânt puternic. Ce zone sunt...
Ultimele știri
Sudul Libanului, transformat într-o „zonă moartă”: cum a fost șters de pe hartă un bastion Hezbollah. Jumătate dintre orașe, devastate
De ce nu a fost trimis medic la elevul care a murit în școală: „Nu era un caz grav”. Coordonatorul și șefa Ambulanței se contrazic
Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Când conteşti finanţarea apărării României, cu război la graniţă, faci un joc periculos
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile norocoase din 22 mai. Pentru acești nativi dispar problemele și vine împăcarea mult așteptată
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație incredibilă la...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de barajul cu Chindia: „E o situaţie jenantă pentru Farul şi...
Adevărul
Becali, dezvăluiri după discuția cu Grindeanu: Alexandru Nazare și Eugen Tomac, în cărți pentru Palatul...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dans. Campionul mondial a rupt tăcerea după divorțul de soția sa, Andreea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Mădălina Ghenea, zeiță în argintiu la Cannes 2026. Românca a făcut senzație într-o ținută care a furat toate...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...