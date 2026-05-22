Lucrările preliminare pentru recuperarea remorcherului Astana, scufundat la Midia, au început: nava e la 26 de metri adâncime

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au anunţat, vineri, că a fost aprobat planul de ranfluare a remorcherului scufundat la jumătatea lunii martie - eveniment în urma căruia doi marinari au murit şi trei sunt daţi dispăruţi – şi că au început lucrările preliminare pentru operaţiunea de recuperare a remorcherului. Nava este la o adâncime de 26 de metri, iar căutările în interiorul ei vor demara doar dacă operaţiunea va fi considerată sigură.

„Midia Marine Terminal (MMT) anunţă că ARAS Salvage a obţinut avizele necesare, a primit aprobarea pentru planul de ranfluare şi a demarat lucrările preliminare pentru operaţiunea de recuperare a remorcherului scufundat”, au transmis, vineri, reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Aceştia precizează că activităţile includ stabilirea perimetrului de lucru, implementarea măsurilor de siguranţă şi protecţie a mediului, poziţionarea navei multirol Yogi şi mobilizarea echipelor de scafandri specializaţi şi certificaţi pentru operaţiuni de mare adâncime.

Anterior, echipele ARAS Salvage, susţinute de specialiştii Midia Marine Terminal, au realizat o serie de inspecţii tehnice ale remorcherului, atât pentru extragerea lichidelor aflate la bord, cât şi pentru o analiză detaliată a poziţiei navei aflată la o adâncime de 26 de metri.

„În măsura în care, pe parcursul lucrărilor, vor fi identificate soluţii tehnice viabile, nu este exclusă posibilitatea accesării interiorului navei. Orice acţiune de căutare va fi realizată exclusiv dacă situaţia concretă va permite derularea intervenţiilor în deplină siguranţă pentru scafandri. Ulterior lucrărilor preliminare, echipele de scafandri ale ARAS Salvage vor efectua operaţiunea de extragere a lichidelor din interiorul navei, urmând ca acestea să fie transferate pe nava suport multirol Yogi”, a mai transmis sursa citată.

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au adăugat că această etapă va dura între 5 şi 7 zile şi se va desfăşura conform planului avizat de autorităţi, cu respectarea strictă a normelor de protecţie a mediului. Suplimentar, la suprafaţa apei au fost amplasate baraje plutitoare pentru prevenirea poluării.

MMT a explicat că toate acţiunile realizate de scafandri sunt supuse avizării autorităţilor competente şi trebuie să decurgă în conformitate cu procedurile în vigoare.

Remorcherul s-a scufundat pe 18 martie, la opt kilometri de Portul Midia.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, afirma, atunci, Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

Echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit ulterior, de scafandrii Forţelor Navale. Ceilalţi trei membri ai echipajului sunt daţi dispăruţi.

Familiile marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului s-au strâns, după câteva zile de la acest eveniment, în apropierea Portului Midia şi au solicitat explicaţii despre modul în care s-a produs această tragedie. Acestea au susţinut că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru manevra respectivă la tancul petrolier.

