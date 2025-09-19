Live TV

Managerul spitalului din Caransebeş, ridicat de procurorii DNA pentru luare de mită. Alte două persoane sunt cercetate în dosar

Data publicării:
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Managerul Spitalului Municipal Caransebeş , Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timişoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar, potrivit News.ro. 

Percheziţiile procurorilor DNA Timişoara au avut loc joi seară, atât la Caransebeş, cât şi în localitatea Armeniş din judeţul Caraş- Severin, la Spitalul Municipal Caransebeş, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

Cei vizaţi de anchetatori, în acest caz, sunt managerul Spitalului Municipal Caransebs, dr. Singh Bhupinder, consilierul judeţean Ionel Dragomir, care este şi om de afaceri, precum şi patronul unei pizzerii din Caransebeş.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente şi computere.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Singh Bhupinder ,care ocupa funcţi de manager al Spitalului Municipal Caransebeş, un cetăţean de naţionalitate indiană, dar cu cetăţenie română, ar fi încheiat, prin atribuire directă, mai multe contracte cu două firme pentru o serie de lucrări de modernizare a spitalului. Pentru aceasta ai fi primit diverse sume de bani.

Dr. Singh Bhupinder, care este medic de chirurgie plastică şi reparatorie, a fost numit manager al Spitalului Municipal din Caransebeş în luna mai 2025. În trecut, a fost director medical în spital şi consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătăţii.

Cei trei suspecţi au fost ridicaţi de anchetatori şi aduşi la Timişoara, la sediul DNA, pentru audieri.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan in parlament
Bolojan discută cu reprezentanții marilor magazine despre plafonarea...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu: „O parte din români privesc războiul de pe balcon”. E...
drone polonia militari politie
Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia...
fruct de avocado
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui...
Ultimele știri
Lupta oamenilor lui Trump cu știința: vaccinul contra rujeolei nu mai este recomandat, contrar avizelor medicilor
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică
Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ridesharing
Ride-sharing cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată cinci administratori de firme pentru evaziune fiscală și mită
DNA-Romania-1
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai mulți liberali vizați într-un dosar de mită și trafic de influență
dacia duster
Sindicatul Europol: Inspector şef prins cu 109 kmk/h. Descindere a DNA la Serviciul Rutier, după o „încercare de mușamalizare”
Clădirea aeroportului din Timișoara.
Un fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara a fost trimis în judecată. Și-ar fi reînnoit ilegal mandatul
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Un bărbat care se dădea „șeful procurorilor europeni”, prins în flagrant după ce ar fi cerut 60.000 de euro să intervină într-un dosar
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Guvernul nu are bani să indexeze pensiile. Cheltuie milioane să știe cât timp le mai țin „înghețate”
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Recenzii de 5 stele pentru noul thriller cu Leonardo DiCaprio. „Monumental”, „Filmul anului”, „Excelența, o...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”