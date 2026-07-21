Membri ai familiei Cârpaci din Timişoara, prinşi de poliţişti la Caransebeş. Sunt acuzați că au forţat un bărbat să doneze un rinichi

Ofiţerii de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi de la Biroul de Operaţiuni Speciale din IPJ Timiş au ridicat marţi dimineaţă doi membri ai familiei de romi Cârpaci, din Timişoara, în urma unei operaţiuni desfăşurate la Caransebeş, în judeţul Caraş-Severin, scrie News.ro. Cei doi au fost căutaţi în România şi Germania, pentru sclavie şi trafic de organe, după ce au capturat un bărbat şi l-au forţat să doneze un rinichi.

Gradu Cîrpaci, zis şi "Ministrul de Finanţe", şi soţia lui, care fac parte dintr-unul dintre cele mai cunoscute clanuri din Timişoara, ai cărui membri deţin mai multe vile în zona centrală a oraşului, au fost acuzaţi de autorităţile din Germania de săvârşirea mai multor infracţiuni.

În timp ce locuiau în München (Germania), Gradu Cîrpaci şi soţia lui l-au cazat pe un bărbat adus din România într-un apartament, i-au luat paşaportul şi buletinul şi l-au izolat de familia lui rămasă în ţară. Apoi, l-au pus să lucreze pentru ei şi l-au constrâns să semneze mai multe contracte. Ulterior, l-au ameninţat că îi vor ucide rudele din România, dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o boală renală.

Donatorul urma să primească 15.000 de euro şi un apartament în Timişoara. Operaţia a avut loc într-un spital din Freiburg, Germania. După transplant, bărbatul nu a mai primit nimic şi ar fi rămas sclavul familiei Cîrpaci.

În luna martie a acestui an, poliţiştii din Germania, împreună cu procurorii DIICOT Timişoara, au descins la vila familiei Cîrpaci, de unde au ridicat mai multe contracte de vânzare-cumpărare, asigurări, acte medicale, calculatoare şi telefoane.

Pe numele celor doi a fost emis un mandat european de arestare pentru trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere, ameninţare şi înşelăciune.

Gradu Cîrpaci şi soţia lui se află acum în custodia poliţiei şi urmează să fie duşi la Curtea de Apel Timişoara pentru confirmarea mandatului european de arestare.

Editor : A.P.