Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, în această dimineață. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești

În dimineața zilei de miercuri, forțele Federației Ruse au atacat, în repetate rânduri, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (pe directia Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.37, un mesaj RO-Alert, informează un comunicat al MApN.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere.

La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluție către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 5.08.

În ambele mesaje de alertă extremă transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în jurul orelor 2:37 şi 5:08, populaţia a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să se protejeze.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, scrie sursa citată.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42.

În primele două luni ale acestui an, MApN a înregistrate 15 situaţii generate de atacuri desfăşurate în proximitatea frontierei, iar în 10 dintre acestea s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul de Poliţie Aeriană pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiei aeriene.

Forțele Ministerului Apărării Naționale mențin măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național, se mai arată în comunicat.

