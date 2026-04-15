Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, în această dimineață. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești

Avioane F-16 ale României. Foto: Profimedia

În dimineața zilei de miercuri, forțele Federației Ruse au atacat, în repetate rânduri, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (pe directia Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.37, un mesaj RO-Alert, informează un comunicat al MApN.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere.

La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluție către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 5.08.

În ambele mesaje de alertă extremă transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în jurul orelor 2:37 şi 5:08, populaţia a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să se protejeze.

 Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, scrie sursa citată.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42.

În primele două luni ale acestui an, MApN a înregistrate 15 situaţii generate de atacuri desfăşurate în proximitatea frontierei, iar în 10 dintre acestea s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul de Poliţie Aeriană pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiei aeriene.

Forțele Ministerului Apărării Naționale mențin măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național, se mai arată în comunicat.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Peter Magyar
2
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
3
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Trump declară că nu are în vedere prelungirea armistițiului cu Iranul
mohammed-bin-salman-profimedia-0487342487
„Poarta Lacrimilor”, în pericol. Arabia Saudită presează SUA să negocieze cu Iranul, de teama rebelilor Houthi: care e riscul
marco ruzio alaturi de consilieri di ambasadorii israelian si libanez in sua
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, i-a primit pe ambasadorii israelian şi libanez pentru primele discuţii directe după decenii
harta cu stramtoarea ormuz
Traian Băsescu despre blocada din Ormuz: Nu știm obiectivul, va duce la o tensionare a relațiilor SUA cu Extremul Orient, o greșeală
Nessebar, Bulgaria
Bulgaria a neutralizat două drone militare, în derivă pe Marea Neagră. Una dintre ele, găsită în apropierea unei stațiuni populare
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Strâmtoarea Ormuz și un lacăt
Cum se folosește Iranul de atuul său geografic pentru a păstra...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep...
A tag reads 'Liar Fidesz' over a placard about a national petition against war, showing outgoing Hungarian Prime Minister and Fidesz leader Viktor Orban, at a bus stop near the South Railway Station in Budapest
Mitul populistului invincibil a murit în Ungaria, dar e prea devreme...
Strâmtoarea Bosfor
Europa vrea să aibă propriul Suez. Când ar putea să fie gata...
Ultimele știri
Britanicii vor fi îndemnați să folosească mai mult curent electric în această vară. Li se promit în schimb facturi mai mici
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
„Un papă care își folosește mintea”. Reacții la Vatican după criticile lui Trump: „Președintele nu are limite”
Citește mai multe
