Momentul în care un apartament explodează în urma unei acumulări de gaze. Un pompier a scăpat ca prin minune

O explozie violentă a distrus un apartament din Ural, Kazahstan, pe 12 decembrie, în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul. Un pompier aflat la geamul apartamentului a supraviețuit ca prin minune, după cum arată imaginile devenite virale, relatează 7sur7.

În imagini se vede cum unul dintre pompieri se află la fereastra apartamentului exact în momentul în care explozia devastează interiorul locuinței în flăcări.

Explozia violentă a distrus complet apartamentul, aruncând resturi și flăcări în exterior. Din fericire, apartamentul era neocupat și niciun pompier sau locuitor nu a fost rănit.

Editor : M.B.