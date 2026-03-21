Ministrul Mediului: După schimbarea conducerii Gărzii Forestiere a crescut numărul de controale. Sistem modern de monitorizare, în plan

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, vineri seară, că, până la finalul lunii august, vor fi lansate „unele dintre cele mai moderne sisteme de monitorizare a pădurilor” cu care vor fi scanate zonele de risc pentru a vedea orice mişcare suspectă.

Diana Buzoianu a declarat că le solicită celor de la Garda Forestieră rapoarte periodice privind situaţia tăierilor ilegale şi că, în luna decembrie, au crescut exponenţial controalele şi au fost identificate cele mai multe prejudicii.

„În luna decembrie au fost identificate mai multe prejudicii şi mai multă masă de lemn ilegal tăiată. Cam 30 la sută prejudicii identificate din tot anul 2025. Deci, din momentul în care am schimbat conducerea Gărzii Forestiere a crescut exponenţial şi numărul de controale, dar şi rezultatele din teren”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o emisiune la B1TV, potrivit News.ro

„Vom avea peste 300 de camere CCTV care vor fi puse pe drumurile forestiere, care au un soft cu inteligenţă artificială. Ne va alerta dacă găseşte cazuri suspecte de lemn ieşit ilegal din pădure. Avem deja, de fapt, senzori cu care putem să scanăm păduri şi să vedem exact dacă au fost tăiate sau dacă urmează să fie tăiate. Vom aveа o hartă digitală a întregii păduri, vom şti imediat dacă s-a tăiat ilegal şi vom lansa chiar în curând nişte proiecte pilot de scanare a unor zone cu risc foarte mare de tăieri ilegale”, a precizat Diana Buzoianu.

Ea a adăugat, ironic, că le doreşte succes celor care vor mai încerca să taie ilegal o crenguţă din pădurile respective, pentru că nu se va mai putea.

„Sigur, nu pot să scanez toată pădurea din România în felul acesta, pentru că ia foarte mult timp. Dar ne vom duce exact acolo unde considerăm că este riscul cel mai mare. Şi deja am identificat câteva zone. Abia aştept să punem în aplicare aceste măsuri”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

