Ministrul Mediului: După schimbarea conducerii Gărzii Forestiere a crescut numărul de controale. Sistem modern de monitorizare, în plan

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, vineri seară, că, până la finalul lunii august, vor fi lansate „unele dintre cele mai moderne sisteme de monitorizare a pădurilor” cu care vor fi scanate zonele de risc pentru a vedea orice mişcare suspectă.

Diana Buzoianu a declarat că le solicită celor de la Garda Forestieră rapoarte periodice privind situaţia tăierilor ilegale şi că, în luna decembrie, au crescut exponenţial controalele şi au fost identificate cele mai multe prejudicii.

„În luna decembrie au fost identificate mai multe prejudicii şi mai multă masă de lemn ilegal tăiată. Cam 30 la sută prejudicii identificate din tot anul 2025. Deci, din momentul în care am schimbat conducerea Gărzii Forestiere a crescut exponenţial şi numărul de controale, dar şi rezultatele din teren”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o emisiune la B1TV, potrivit News.ro

„Vom avea peste 300 de camere CCTV care vor fi puse pe drumurile forestiere, care au un soft cu inteligenţă artificială. Ne va alerta dacă găseşte cazuri suspecte de lemn ieşit ilegal din pădure. Avem deja, de fapt, senzori cu care putem să scanăm păduri şi să vedem exact dacă au fost tăiate sau dacă urmează să fie tăiate. Vom aveа o hartă digitală a întregii păduri, vom şti imediat dacă s-a tăiat ilegal şi vom lansa chiar în curând nişte proiecte pilot de scanare a unor zone cu risc foarte mare de tăieri ilegale”, a precizat Diana Buzoianu.

Ea a adăugat, ironic, că le doreşte succes celor care vor mai încerca să taie ilegal o crenguţă din pădurile respective, pentru că nu se va mai putea.

„Sigur, nu pot să scanez toată pădurea din România în felul acesta, pentru că ia foarte mult timp. Dar ne vom duce exact acolo unde considerăm că este riscul cel mai mare. Şi deja am identificat câteva zone. Abia aştept să punem în aplicare aceste măsuri”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
explozii in ucraina
2
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Digi Sport
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
OUG cu reguli mai stricte pentru produsele second-hand, în dezbatere publică: „România nu este groapă de gunoi”. Modificările propuse
Diana Buzoianu.
Ministra Mediului anunță că pe sectoarele de plajă care nu au PUZ nu se vor putea construi terase
Screenshot 2026-03-17 at 16.58.44
„Dacă țipați nu vă crește bărbăția”. Atacuri în rafală la adresa Dianei Buzoianu, la dezbaterea bugetului
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Cât va rezista coaliția de guvernare și de ce depinde stabilitatea Executivului. Diana Buzoianu explică miza reformelor
diana buzoianu face declaratii
Buget majorat pentru Ministerul Mediului. Diana Buzoianu: Am alocat de 5 ori mai mulți bani pentru baraje decât suma din 2025
Recomandările redacţiei
Israel-US Strike Iran: Joint Funeral For Larijani, Soleimani And IRIS Dena Sailors
Ce îi motivează pe susținătorii regimului iranian și cum ar putea fi...
pompa de benzina
Ziua și scumpirea. Prețul combustibililor a crescut peste noapte...
distrugeri liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Donald Trump exclude ideea unui...
vreme frumoasa 10.04
ANM anunță vreme tot mai caldă. După weekend vin temperaturi de până...
Ultimele știri
Iranul a atacat baza britanico-americană Diego Garcia din Oceanul Indian: două rachete au fost lansate, niciuna n-a atins ținta
Administrația Trump elaborează strategii pentru a pune mâna pe stocurile nucleare ale Iranului (CBS)
Actorul Nicholas Brendon, faimos pentru rolul din „Buffy, spaima vampirilor”, a murit la vârsta de 54 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Fanatik.ro
Cristi Borcea anunţă cum poate reveni Dinamo spectaculos în SuperLiga: “Dacă pleacă de pe Arenă acolo...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cum a fost Giovanni Becali la un pas să fie acţionar la Steaua: “I-am spus lui Gigi să…”
Adevărul
Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la...
Newsweek
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant