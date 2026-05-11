Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, la Digi24, că USR ar reveni la guvernare după ce PSD recunoaște că nu are soluții pentru România, moment în care celelalte „partide responsabile” ar stabili dacă există o variantă prin care „să împingem înainte reforme”. În același timp, Buzoianu exclude categoric negocieri cu social-democrații pentru formarea unui nou Guvern.

Diana Buzoianu spune că nu există „nicio șansă” ca USR să negocieze cu PSD pentru formarea noului Guvern.

„Domnul Grindeanu și PSD împreună cu AUR au format o majoritate ca să dea jos Guvernul, mă gândesc că majoritatea pe care au format-o ca să dărâme un Guvern este și majoritatea pe care și-o doresc ca să conducă țara. (...)Să își asume responsabilitatea guvernării, dacă vor, dacă nu, măcar să se îndepărteze de guvernare. (...) PSD e responsabil pentru această criză. PSD a creat o majoritate în Parlament cu AUR, nu poate acum să se prefacă că nu există o majoritate pe care a creat-o. Dacă fug de responsabilitatea guvernării, măcăr să își asume public asta. Ce vedem acum e că PSD a dat foc la casă și acum spune 'dar ce frumos ar fi să ne apucă de mobilat împreună'. Nu funcționează lucrurile așa”, a declarat ea.

Întrebată dacă ar susține un Guvern minoritar format din PSD, Buzoianu a răspuns că „nu”.

„Nu există niciun motiv să cred că țara s-ar duce într-o direcție mai bună, dacă va fi guvern minoritar format din PSD”, adaugă ea.

Scenariul în care USR ar reveni la guvernare

Buzoianu a spus că USR ar putea reveni la guvernare, însă doar după ce PSD recunoaște că nu are soluții pentru România.

„În momentul de față românii trebuie să vadă ipocrizia partidelor care zic că nu își dau mână, dar își dau mâna în momentele publice. După ce stabilim că ceea ce s-a întâmplat în Parlament a fost o ipocrizie fără margini, apoi trebuie să vină cei care au creat această criză să spună dacă au o soluție sau nu. Se vede foarte clar astăzi că nu au nicio soluție.

Apoi va trebui să ne gândim, restul partidelor responsabile, mișcarea reformistă care se creează lunile aceastea, dacă există o variantă să putem să guvernăm ca să mai împingem înainte reforme. Ăștia sunt pașii, dar nu se poate sări peste niște pași. Înainte de orice, trebuie văzut dacă mișcarea de haos din Parlament a fost creată doar dintr-o ipocrizie ca apoi să te așezi la masă din nou sau dacă există în plan în spate. Pentru că PSD și AUR au spus că ei au mare plan pentru România, vrem să vedem și noi acest plan”, adaugă ea.

Despre varianta unui premier tehnocrat, ministra Mediului spune că nu există o propunere concretă în acest sens.

„PSD nu exclude, dar ca întotdeauna nu are nicio propunere concretă. Nu văd care e propunerea de premier tehnocrat, nu există o astfel de propunere concretă. Dacă un nume de premier tehnocrat ar fi acceptat de PSD, s-ar face că nu se mai uită la corupție. (...)Noi am spus clar cu PSD, după moțiunea de cenzură, noi nu ne mai întoarcem la masă. Ei acum vin cu niște propuneri care nu există în practică și din care se vede că nu există nicio soluție. În lupta de orgolii românii nu pot fi prinși la mijloc”, a mai declarat ea.

