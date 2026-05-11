Live TV

Exclusiv Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu se poate sări peste niște pași”

Data actualizării: Data publicării:
diana buzoianu
Diana Buzoianu. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Scenariul în care USR ar reveni la guvernare

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, la Digi24, că USR ar reveni la guvernare după ce PSD recunoaște că nu are soluții pentru România, moment în care celelalte „partide responsabile” ar stabili dacă există o variantă prin care „să împingem înainte reforme”. În același timp, Buzoianu exclude categoric negocieri cu social-democrații pentru formarea unui nou Guvern. 

Diana Buzoianu spune că nu există „nicio șansă” ca USR să negocieze cu PSD pentru formarea noului Guvern.

„Domnul Grindeanu și PSD împreună cu AUR au format o majoritate ca să dea jos Guvernul, mă gândesc că majoritatea pe care au format-o ca să dărâme un Guvern este și majoritatea pe care și-o doresc ca să conducă țara. (...)Să își asume responsabilitatea guvernării, dacă vor, dacă nu, măcar să se îndepărteze de guvernare. (...) PSD e responsabil pentru această criză. PSD a creat o majoritate în Parlament cu AUR, nu poate acum să se prefacă că nu există o majoritate pe care a creat-o. Dacă fug de responsabilitatea guvernării, măcăr să își asume public asta. Ce vedem acum e că PSD a dat foc la casă și acum spune 'dar ce frumos ar fi să ne apucă de mobilat împreună'. Nu funcționează lucrurile așa”, a declarat ea. 

Întrebată dacă ar susține un Guvern minoritar format din PSD, Buzoianu a răspuns că „nu”.

„Nu există niciun motiv să cred că țara s-ar duce într-o direcție mai bună, dacă va fi guvern minoritar format din PSD”, adaugă ea.

Scenariul în care USR ar reveni la guvernare

Buzoianu a spus că USR ar putea reveni la guvernare, însă doar după ce PSD recunoaște că nu are soluții pentru România.

„În momentul de față românii trebuie să vadă ipocrizia partidelor care zic că nu își dau mână, dar își dau mâna în momentele publice. După ce stabilim că ceea ce s-a întâmplat în Parlament a fost o ipocrizie fără margini, apoi trebuie să vină cei care au creat această criză să spună dacă au o soluție sau nu. Se vede foarte clar astăzi că nu au nicio soluție.

Apoi va trebui să ne gândim, restul partidelor responsabile, mișcarea reformistă care se creează lunile aceastea, dacă există o variantă să putem să guvernăm ca să mai împingem înainte reforme.  Ăștia sunt pașii, dar nu se poate sări peste niște pași. Înainte de orice, trebuie văzut dacă mișcarea de haos din Parlament a fost creată doar dintr-o ipocrizie ca apoi să te așezi la masă din nou sau dacă există în plan în spate. Pentru că PSD și AUR au spus că ei au mare plan pentru România, vrem să vedem și noi acest plan”, adaugă ea.

Despre varianta unui premier tehnocrat, ministra Mediului spune că nu există o propunere concretă în acest sens.

„PSD nu exclude, dar ca întotdeauna nu are nicio propunere concretă. Nu văd care e propunerea de premier tehnocrat, nu există o astfel de propunere concretă. Dacă un nume de premier tehnocrat ar fi acceptat de PSD, s-ar face că nu se mai uită la corupție. (...)Noi am spus clar cu PSD, după moțiunea de cenzură, noi nu ne mai întoarcem la masă. Ei acum vin cu niște propuneri care nu există în practică și din care se vede că nu există nicio soluție. În lupta de orgolii românii nu pot fi prinși la mijloc”, a mai declarat ea.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna viitoare”. Daniel Fenechiu neagă discuții PSD–PNL
WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.52.17
„Nu există o alianță PSD-AUR”. Grindeanu, după întâlnirea cu ambasadorii UE: „PSD susține în continuare PNRR, SAFE și OCDE”
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în incertitudine”. Reacția lui Sorin Grindeanu
rable dezasamblate
Buzoianu, despre valoarea tichetelor din Programul Rabla 2026: „N-are cum să scadă mai mult decât în 2025”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Sorin Grindeanu discută cu Kelemen Hunor despre formarea unui Guvern...
Darvari, Romania. 5th July, 2024: Inauguration by The Management Company of Participation in Energy (SAPE) of the photovoltaic park CEF Darvari 2 composed of 9090 solar panels with a capacity of 5 MW and battery of 1 MW. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live Ne
Cum a ajuns România să vândă ieftin energie în Bulgaria și să o...
umbrele cu ploaie si vant
HARTĂ. Cod galben de vreme rea în jumătate de ţară. Temperaturile...
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_022
Dosarul „10 August”. Foştii şefi ai Jandarmeriei vor fi audiaţi în...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...