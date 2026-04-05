Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e greu să speculez un prognostic"

Mircea Lucescu a fost transferat noaptea trecută de la secția Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) la secția de Anestezie și Terapie Intensivă, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit, anunță SUUB într-un comunicat. Potrivit directorului tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, care a fost la spital, fostul selecționer este în comă indusă și conectat la aparate. În acest context, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, refuză să dea un prognostic medical.

ACTUALIZARE 20:50 Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Mircea Lucescu este în stare critică şi nu vrea să lanseze niciun pronostic. 

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3.

„Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, adaugă ministrul. 

ACTUALIZARE 16:54 Simona Halep a declarat, duminică, că îi doreşte multă sănătate lui Mircea Lucescu.

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a transmis ea.

ACTUALIZARE 15.10 Echipa Naţională a României a transmis duminică un mesaj emoționant pentru fostul selecţioner Mircea Lucescu, care se află internat la Terapie Intensivă. „Luptaţi, domnule Lucescu!” au scris jucătorii.

ACTUALIZARE 14:45 Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, l-a vizitat, duminică, pe Mircea Lucescu, care se află la terapie intensivă, la Spitalul Universitar. El a spus că a stat vreo cinci minute, dar că fostul selecţioner este în comă indusă şi nu poate vorbi, potrivit News.ro.

„Am stat cu el puţin, vreo cinci minute, cu el, că nu-mi răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în comă indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva. Nu pot spune nimic altceva, aş spune prostii. Nu mai este nici Marilu (n.r.- nepoata lui Mircea Lucescu) acolo, nu era nimeni, poate era prin spital. Te doare când un om păţeşte aşa ceva. Mai ales când ai avut relaţii cu el, prietenie. Nu pot fi nici pesimist, nici optimist, nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. Are parte de îngrijire extraordinară, era conectat la aparate. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent, m-a îmbrăcat şi m-a dus acolo. Îmi doresc să trăiască, să fie bine şi să fie lângă el. E îngrijorat şi domnul Burleanu. O să vorbesc cu el acum. Dar, ce să mai zicem? Speranţa moare ultima...”, a declarat Mihai Stoichiţă.

Știrea inițială. Potrivit sursei citate, „sâmbata, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie”. În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, „aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, mai spune SUUB.

Medicii mai spun că „,în prezent, nu sunt elemente noi de evoluție”.

Spitalul Universitar de Urgență București a transmis sâmbătă dimineață „că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”.

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public, facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Spitalul Universitar de Urgență București va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectare demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții spitalului.

Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineaţă, la Spitalul Unversitar, unde se află internat de la sfârşitul săptămânii trecute.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), joia trecută. Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marţi cu 0-2.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joi, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, afirmând că îl aşteaptă într-un nou rol, în lunile următoare.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

