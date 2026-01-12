CFR SA avertizează asupra riscurilor la care se expun cei care ignoră regulile la trecerile la nivel cu calea ferată și face publice imagini care surprind un conducător auto și un pieton traversând calea ferată în timp ce barierele erau coborâte. În imagini se poate vedea cum bărbatul este la un pas să fie lovit de tren.

„Imaginile recente apărute în mediul online, care surprind un conducător auto și un pieton ignorând barierele coborâte, sunt un semnal de alarmă dureros: Iresponsabilitatea poate ucide.

Deși instalațiile de semnalizare au funcționat perfect, ignorarea lor deliberată a pus în pericol două vieți. Un tren de sute de tone are nevoie de până la 1.000 de metri pentru a frâna. Trenul nu poate vira și nu poate opri instantaneu!,” transmite CFR SA pe pagina de Facebook.

În imagini, se vede cum şoferul unei autoutilitare forţează trecerea, când barierele coboară, iar un pieton traversează chiar după ce acestea sunt coborâte, chiar prin faţa unui tren care se apropie.



CFR SA subliniază că semnalele de avertizare și barierele nu sunt opționale.

„Ce trebuie să știi:

Semnalele roșii și barierele nu sunt sugestii, ci obligații legale.

Forțarea trecerii nu îți câștigă timp, ci îți riscă viața.

Factorul uman este cauza principală a accidentelor la nivel cu calea ferată,” se mai arată în postare.

„Campania noastră, „FII PRECAUT! TRECEREA LA NIVEL NU IARTĂ GREȘELILE!”, este un apel la responsabilitate. Câteva secunde de așteptare valorează mai mult decât o viață întreagă.”

Editor : A.P.