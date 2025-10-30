Live TV

Video&Foto Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, în memoria tinerilor care și-au pierdut viața

COLECTIV_10_ANI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a mers, joi dimineață, la fostul club Colectiv și a depus o coroană de flori în memoria celor 65 de tineri care și-au pierdut viața, în urmă cu 10 ani. Ulterior, șeful statului a transmis un mesaj pe Facebook, în care  atrage atenția că România nu are încă centre pentru marii arși complet funcționale și că „promisiunile asumate atunci nu pot rămâne doar material de arhivă”.

În jurul orei 08:00, Nicușor Dan a mers la fostul club Colectiv, fără să facă un anunț oficial în acest sens, unde a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare în memoria victimelor.

Ulterior, Nicușor Dan a atras atenția într-un mesaj pe Facebook, că România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, la 10 ani de la tragedie și că „promisiunile asumate atunci nu pot rămâne doar material de arhivă”.

„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate.

Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți.

Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa”. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu.

S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns.

Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă.

În memoria celor pierduți, pentru supraviețuitori și pentru generațiile care vin, avem obligația să facem tot ce ține de noi ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita și de a nu renunța că putem face o reformă instituțională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României”, a transmis acesta, într-o postare pe Facebook. 

De asemenea, într-un interviu pentru Cotidianul.ro, șeful statului a spus că, în cei 10 ani care au trecut de la incendiul din clubul Colectiv, în zona de sănătate sunt câteva progrese, însă pe zona de corupţie „am făcut nişte paşi înapoi”.

„În zona de sănătate sunt ceva progrese. Chiar dacă nu le avem, contractele sunt semnate pentru spitale noi. Mai avem multe, oricum. Din păcate pe zona de corupţie cred că am făcut nişte paşi înapoi”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat ce s-a schimbat în România în aceşti 10 ani.

În opinia sa, faptul că nu avem încă niciun pat pentru marii arşi, „e o chestiune de management”.

„Nu a existat nici viziunea şi nici corelarea viziunii cu diversele surse de finanţare pe care le-am avut. Am avut şi PNRR, am avut şi fonduri structurale”, argumentează preşedintele.

Mai multe organizaţii civice organizează astăzi un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.

„30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

„Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească. România merită ca toţi cei care au făcut posibilă tragedia de la #Colectiv să fie traşi la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, mai reclamă organizatorii.

 

