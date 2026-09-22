Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la New York, despre reţinerea fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, că nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024 ci este vorba de o acuzaţie de înşelăciune, din ceea ce a văzut în comunicarea DIICOT. El a menţionat că e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi respectăm prezumpţia de nevinovăţie. Preşedintele a mai spus, despre cei care îl consideră o victimă, că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75% şi atunci, evident că pare că totul este un aranjament cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc.

„Ce am văzut şi eu din comunicarea DIICOT nu are nimic de-a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzaţie de înşelăciune, dacă am reţinut eu bine încadrarea juridică şi evident că e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi evident că respectăm prezumpţia de nevinovăţie. Asta e tot ce pot să spun”, a comentat şeful statului, potrivit News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a menţionat că „între Administraţia Prezidenţială şi sistemul judiciar, există o separaţie constituţională”.

Despre faptul că sunt unii oameni care îl apără pe Călin Georgescu şi îl consideră o victimă a sistemului preşedintele a arătat că mesajul său către ei este de înţelegere.

În primul rând, de înţelegere, chiar de simpatie, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiţie e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75%. Şi atunci, evident că pare că totul este un aranjament cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc”, a arătat şeful statului.

„Nu pot decât să spun că este o separaţie a puterilor şi în mandatul ăsta acţionez constituţional şi voi acţiona constituţional”, a arătat el.

Întrebat dacă el îl consideră o victimă pe Călin Georgescu, Nicuşor Dan a spus: „În acest moment există o acuzaţie a DIICOT, care are o aparenţă, pentru că, până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparenţe. Deci, în acest moment, acuzaţia DIICOT-ului are o aparenţă de verdicitate, pe de altă parte, suntem obligaţi, la fel, constituţional, să folosim prezumpţia de nevinovăţie”.

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Procurorii DIICOT au făcut luni dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. El a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la cinci adrese din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București. Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore.

Editor : B.E.