Informații revoltătoare ies la iveală în cazul fetei ucise în județul Mureș de Emil Gânj, urmărit de autorități de aproape trei luni. Recorder a publicat o conversație telefonică dintre tatăl victimei și un operator 112, care arată modul în care polițiștii au gestionat situația înainte de crimă.

Incidentul s-a petrecut în februarie, cu câteva luni înainte ca tânăra să fie ucisă. Tatăl tinerei a sunat la 112 pentru a reclama că fiica sa, Anda Maria, ar fi fost presată de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu a fost răpită, deși ea susținea contrariul.

„Sunt tatăl Andei Maria, care a fost dispărută. Am înțeles că fiica mea e luată la postul de poliție Sărmașu și e hărțuită de colegii dumneavoastră, adică de oamenii legii, să zică obligatoriu că nu a fost răpită”, a spus tatăl în apelul telefonic.

Operatorul de la 112 i-a răspuns că fata poate să depună plângere în instanță, dar a avertizat familia că, dacă acuzațiile nu se confirmă, amenda ar putea ajunge la 4.000 de lei.

„Ne asumăm eu cu fiica mea, ne asumăm dacă asta este suma”, a replicat tatăl fetei.

Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar în urma crimei comise de Emil Gânj. Deocamdată nu se știe însă dacă printre aceștia se numără și cei care ar fi făcut presiuni asupra fetei pentru a-și retrage acuzațiile.

Emil Gânj este căutat de aproape trei luni de autorități, după ce și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat locuința. Pe numele lui există mandat de arestare preventivă.

Editor : Ș.A.