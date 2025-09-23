Video Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost răpită
Informații revoltătoare ies la iveală în cazul fetei ucise în județul Mureș de Emil Gânj, urmărit de autorități de aproape trei luni. Recorder a publicat o conversație telefonică dintre tatăl victimei și un operator 112, care arată modul în care polițiștii au gestionat situația înainte de crimă.
Incidentul s-a petrecut în februarie, cu câteva luni înainte ca tânăra să fie ucisă. Tatăl tinerei a sunat la 112 pentru a reclama că fiica sa, Anda Maria, ar fi fost presată de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu a fost răpită, deși ea susținea contrariul.
„Sunt tatăl Andei Maria, care a fost dispărută. Am înțeles că fiica mea e luată la postul de poliție Sărmașu și e hărțuită de colegii dumneavoastră, adică de oamenii legii, să zică obligatoriu că nu a fost răpită”, a spus tatăl în apelul telefonic.
Operatorul de la 112 i-a răspuns că fata poate să depună plângere în instanță, dar a avertizat familia că, dacă acuzațiile nu se confirmă, amenda ar putea ajunge la 4.000 de lei.
„Ne asumăm eu cu fiica mea, ne asumăm dacă asta este suma”, a replicat tatăl fetei.