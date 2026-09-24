Cinci saci cu oseminte au fost ridicați în urma unor noi săpături în Cimitirul Strehăreț din Slatina, unde anchetatorii găsiseră anterior rămășițe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane. Procurorii și polițiștii au extins verificările și cercetează suspiciunea că osemintele ar fi fost mutate pentru ca locurile de veci să poată fi concesionate din nou.

Polițiștii criminaliști au mers la cimitir, unde, în urma extinderii săpăturilor, anchetatorii au descoperit ceea ce a fost descris drept o „criptă falsă”. Până în acest moment, din zona verificată au fost ridicați cinci saci cu oseminte.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Patru angajați ai cimitirului au fost audiați până acum. Anchetatorii verifică ipoteza că rămășițele ar fi fost depuse într-o groapă comună pentru ca locurile în care fuseseră înmormântate persoanele decedate să fie concesionate din nou.

La 16 septembrie, o echipă de muncitori a descoperit oseminte în timpul unor săpături în Cimitirul Strehăreț. Procurorii au anunțat ulterior că rămășițele găsite în saci de rafie proveneau de la aproximativ 23 de persoane. Aceștia au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte și au început verificări privind proveniența osemintelor și respectarea procedurilor legale în cazul unor eventuale exhumări.

Editor : Ș.A.