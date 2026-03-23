Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru

Motorina standard a depăşit pragul de 10 lei/l în șase staţii Rompetrol din Capitală, în urma deciziei companiei controlate de kazahii de la KMG să majoreze luni seară preţul, atât la benzină, cât şi la motorină, cu 5 bani/l.

După scumpirea de luni seară, preţul unui litru de motorină standard în staţiile Rompetrol din capitală să-a majorat de la 9,91 - 9,99 lei/l la 9,95 - 10,04 lei/l, relevă datele analizate de Profit.ro, potrivit News.ro.

Preţul motorinei este de 10 lei/l sau mai mare în șase din cele 15 staţii deţinute de Rompetrol în București.

Benzina standard s-a scumpit, de asemenea, de la 9,12 - 9,23 lei/l la 9,17 - 9,28 lei/l în staţiile Rompetrol din Capitală.

Rompetrol prelucrează ţiţei kazah la rafinăria Petromidia, adus pe mare din portul rusesc Novorosisk. În ultimii ani, cu excepţia lui 2025, compania a fost pe pierdere, controlul marjelor impus de guvern urmând a o afecta. Iar pierderile au fost considerabile - jumătate de miliard de dolari în cinci ani, notează Profit.ro.

Ultima modificare de preţuri avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, motorina standard ajungând în 13 staţii Lukoil şi într-una Rompetrol la 9,99 lei/l.

Liderul pieţei, OMV Petrom, a scumpit în noaptea de sâmbătă spre duminică şi diesel-ul şi benzina cu 9 bani/l, însă chiar şi aşa preţurile se situează sub cele ale concurenţei, cel puţin în staţiile Petrom.

Sâmbătă seară, Lukoil a majorat preţul motorinei standard cu 17 bani/l şi pe cel al benzinei standard cu 9 bani/l, preţurile în staţiile din Bucureşti ajungând la 9,98 - 9,99 lei/l, respectiv 9,14 - 9,19 lei/l.

