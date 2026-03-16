Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan se întâlnesc, astăzi, cu o delegație a OMV Petrom

Președintele Nicușor Dan primește, luni la Palatul Cotroceni, o delegație a OMV Petrom. Reprezentanții companiei vor avea o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, la Guvern. Delegația va fi condusă de directorul general al companiei Alfred Stern, potrivit surselor Digi24.

Administrația Prezidențială a transmis că primirea delegației OMV Petrom are loc astăzi de la ora 10.00. La rândul său, Guvernul a transmis că, de la ora 12.30, reprezentanții companiei se vor întâlni la Palatul Victoria cu Ilie Bolojan.

Printre temele de discuție se numără prețurile carburanților și scumpirile în contextul războiului din Orientul Mijlociu, cât și proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, mai spun sursele Digi24.

Citește și: Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Motorina se apropie de pragul de 9 lei/l. Cât plătesc acum șoferii pentru un plin de 50 de litri

Directorul OMV Alfred Stern a avertizat asupra unei posibile penurii de combustibil și îi sfătuiește pe șoferi să reducă deplasările. „Trebuie să conducem mai puțin, să conducem mai încet — altfel va trebui să mergem pe jos”, a spus el.

Astfel, războiul din Iran provoacă o creștere puternică a prețurilor la combustibili și în Austria: benzina și motorina sunt mai scumpe decât au fost de mult timp. Alfred Stern a respins, într-un interviu acordat emisiunii „Ö1 Mittagsjournal”, acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de criză. Șeful OMV a prezentat și o propunere pragmatică privind modul în care ar putea fi gestionată o eventuală lipsă de combustibil.

Citește și: „Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de carburanți pentru câteva luni, dar prețurile pot crește

De asemenea, Ilie Bolojan a declarat, duminică la Digi24, despre creşterea preţurilor la combustibili, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, că dacă urmărim, creşterea de preţuri în România este mult mai mică decât la cotaţiile internaţionale sau ţările din vestul Europei. Premierul a adăugatcă Guvernul a adoptat schema de sprijin pentru transportatori şi vor face şi pentru agricultori acelaşi lucru.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Bogdan Ivan
5
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0960368507
„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei posibile crize de combustibil
poarta fabricii dacia de la mioveni
Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea tupeul să spună că aceste companii nu s-au plâns de taxe
Facturi la energie
Bolojan: Piaţa de energie funcţionează la preţuri mari pentru că am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul anunţă noi reguli privind angajările la stat. Cum va fi posibil cumulul pensiei cu salariul
pompa de benzina
Bolojan, despre prețurile carburanților: „Va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”
Recomandările redacţiei
castigatori oscar pe scena
Oscar 2026. One Battle After Another, marele câștigător al galei și...
plen camera deputatilor
Legea bugetului pe 2026 intră în dezbaterea comisiilor de...
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat...
radare fixe timisoara
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor...
Ultimele știri
Ce cred românii despre viitoarea reformă administrativă: peste jumătate vor comasarea localităților și regiuni mai mari (sondaj)
O navă a intrat în coliziune cu o macara plutitoare în portul Constanţa
Ce poate să facă noul sistem de apărare antiaeriană SAMP/T NG, alternativă la Patriot. Ucraina va fi prima care îl testează
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Cele mai comentate momente de la premiile Oscar 2026. De la glumele serii la ratarea lui Timothee Chalamet și...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...