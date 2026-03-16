Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan se întâlnesc, astăzi, cu o delegație a OMV Petrom

Președintele Nicușor Dan primește, luni la Palatul Cotroceni, o delegație a OMV Petrom. Reprezentanții companiei vor avea o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, la Guvern. Delegația va fi condusă de directorul general al companiei Alfred Stern, potrivit surselor Digi24.

Administrația Prezidențială a transmis că primirea delegației OMV Petrom are loc astăzi de la ora 10.00. La rândul său, Guvernul a transmis că, de la ora 12.30, reprezentanții companiei se vor întâlni la Palatul Victoria cu Ilie Bolojan.

Printre temele de discuție se numără prețurile carburanților și scumpirile în contextul războiului din Orientul Mijlociu, cât și proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, mai spun sursele Digi24.

Directorul OMV Alfred Stern a avertizat asupra unei posibile penurii de combustibil și îi sfătuiește pe șoferi să reducă deplasările. „Trebuie să conducem mai puțin, să conducem mai încet — altfel va trebui să mergem pe jos”, a spus el.

Astfel, războiul din Iran provoacă o creștere puternică a prețurilor la combustibili și în Austria: benzina și motorina sunt mai scumpe decât au fost de mult timp. Alfred Stern a respins, într-un interviu acordat emisiunii „Ö1 Mittagsjournal”, acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de criză. Șeful OMV a prezentat și o propunere pragmatică privind modul în care ar putea fi gestionată o eventuală lipsă de combustibil.

De asemenea, Ilie Bolojan a declarat, duminică la Digi24, despre creşterea preţurilor la combustibili, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, că dacă urmărim, creşterea de preţuri în România este mult mai mică decât la cotaţiile internaţionale sau ţările din vestul Europei. Premierul a adăugatcă Guvernul a adoptat schema de sprijin pentru transportatori şi vor face şi pentru agricultori acelaşi lucru.

Editor : Ana Petrescu