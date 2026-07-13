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Noul Consiliu de Administrație al STB: 45 de persoane înscrise pentru selecție. Ciucu spune că numărul s-a triplat în trei zile

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Foto: Facebook / Ciprian Ciucu
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că 45 de persoane s-au înscris în procedura de selecţie a Consiliului de Administraţie al STB. Edilul a atras atenţia că, după ce a popularizat informaţia cu privire la concurs, numărul candidaţilor aproape s-a triplat, în decurs de trei zile.

„După anunţul meu cu privire la selecţia pentru Consiliul de Administraţie al STB de către ADI TPBI s-au înscris 45 de persoane. Vineri, când am făcut anunţul se înscriseseră doar 17 persoane pe cele 7 locuri. Luni, aproape s-a triplat numărul candidaţilor. Imaginaţi-vă cum ar fi fost dacă ADI TPBI ar fi promovat corect, mai transparent, această procedură de selecţie”, a scris edilul general, luni, pe pagina sa de Facebook.

Pe data de 3 iulie, Ciucu a anunţat că procedura de selecţie a Consiliului de Administraţie al STB a fost reluată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADI TPBI). El a îndemnat atunci persoanele competente, „cu expertiză în domeniul transportului”, să se înscrie şi să participe la procedura de selecţie.

„Dacă aş fi ştiut mai devreme v-aş fi anunţat mai devreme! Dar ADI TPBI (...) nu ne-a informat. Noroc că a prins acest fir noul director al ADI TPBI şi mi-a comunicat astăzi, în ceasul al doisprezecelea! Este cea de a doua încercare a ADI TPBI de a selecta pe ascuns, fără publicitate şi transparenţă, Consiliul Director al STB”, susţinea atunci Ciucu.

Edilul menţiona că, prima oară, în luna decembrie, ADI TPBI a dat „pe repede înainte” drumul la procedura de selecţie, chiar înainte ca el să depună jurământul în calitate de primar general. Procedura a fost anulată din cauza lipsei de transparenţă.

„Acum, au reluat-o, dar nu au anunţat PMB şi nu m-au anunţat nici măcar pe mine în calitate de preşedinte al Acestei Asociaţii Intercomunitare de Transport Public. Evident, eu intenţionam să o publicăm şi în presă şi pe pagina de Facebook a primăriei, pentru că STB este una dintre cele mai mari companii publice din ţară! Îi rog pe profesioniştii de bună credinţă să se mobilizeze şi să îşi depună dosarul luni”, transmitea Ciucu.

Editor : B.E.

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