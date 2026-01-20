O furtună solară majoră a lovit Pământul. Meteorologii explică ce efecte poate avea fenomenul

O furtună solară majoră s-a abătut începând de luni asupra Terrei şi ar putea cauza perturbaţii la nivelul reţelelor electrice şi satelitare, precum şi să provoace impresionante aurore boreale, au avertizat autorităţile meteorologice americane, citate de AFP, potrivit Agerpres.

Această puternică furtună solară a început să afecteze luni Pământul, provocând o furtună geomagnetică de nivel 4, pe o scală cu 5 niveluri, a explicat meteorologul Shawn Dahl de la Centrul american pentru prognoză spaţială (SWPC) într-un mesaj video.

Fenomenul ar trebui să continue şi marţi, dar va scădea în intensitate pe parcursul zilei, potrivit acestui centru american.

Deşi omenirea s-a confruntat în 2024, pentru prima dată în 20 de ani, cu o furtună geomagnetică de nivel 5, nivelul maxim, furtuna solară actuală este cea mai puternică observată „după anul 2003”, a precizat Shawn Dahl.

În octombrie 2003, o furtună solară „de Halloween” a făcut ca regiuni întregi din Suedia să rămână fără electricitate şi a avariat infrastructuri energetice în Africa de Sud.

Fenomenele cu o astfel de intensitate sunt rare şi sunt legate de activitatea solară.

Actuala furtună solară a fost provocată de „o puternică erupţie solară care s-a produs ieri”, a precizat Shawn Dahl.

Particulele solare ejectate în spaţiu perturbă câmpul magnetic al Terrei, având uneori drept consecinţă apariţia aurorelor boreale, dar şi o degradare a comunicaţiilor de înaltă frecvenţă, perturbaţii pentru sateliţi şi supraîncărcări ale reţelelor electrice.

Furtuna solară în curs de desfăşurare ar putea provoca „baletul” unor aurore boreale, inclusiv în regiuni unde acestea nu reprezintă un fenomen obişnuit. Ele ar putea fi astfel observate în Statele Unite până în Alabama, în sudul ţării, au precizat autorităţile americane.

