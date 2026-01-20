Live TV

O furtună solară majoră a lovit Pământul. Meteorologii explică ce efecte poate avea fenomenul

Data publicării:
furtuna solara
Foto: Profimedia

O furtună solară majoră s-a abătut începând de luni asupra Terrei şi ar putea cauza perturbaţii la nivelul reţelelor electrice şi satelitare, precum şi să provoace impresionante aurore boreale, au avertizat autorităţile meteorologice americane, citate de AFP, potrivit Agerpres. 

Această puternică furtună solară a început să afecteze luni Pământul, provocând o furtună geomagnetică de nivel 4, pe o scală cu 5 niveluri, a explicat meteorologul Shawn Dahl de la Centrul american pentru prognoză spaţială (SWPC) într-un mesaj video.

Fenomenul ar trebui să continue şi marţi, dar va scădea în intensitate pe parcursul zilei, potrivit acestui centru american.

Deşi omenirea s-a confruntat în 2024, pentru prima dată în 20 de ani, cu o furtună geomagnetică de nivel 5, nivelul maxim, furtuna solară actuală este cea mai puternică observată „după anul 2003”, a precizat Shawn Dahl.

În octombrie 2003, o furtună solară „de Halloween” a făcut ca regiuni întregi din Suedia să rămână fără electricitate şi a avariat infrastructuri energetice în Africa de Sud.

Fenomenele cu o astfel de intensitate sunt rare şi sunt legate de activitatea solară.

Actuala furtună solară a fost provocată de „o puternică erupţie solară care s-a produs ieri”, a precizat Shawn Dahl.

Particulele solare ejectate în spaţiu perturbă câmpul magnetic al Terrei, având uneori drept consecinţă apariţia aurorelor boreale, dar şi o degradare a comunicaţiilor de înaltă frecvenţă, perturbaţii pentru sateliţi şi supraîncărcări ale reţelelor electrice.

Furtuna solară în curs de desfăşurare ar putea provoca „baletul” unor aurore boreale, inclusiv în regiuni unde acestea nu reprezintă un fenomen obişnuit. Ele ar putea fi astfel observate în Statele Unite până în Alabama, în sudul ţării, au precizat autorităţile americane.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
1
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
3
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
4
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”
Digi Sport
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie ia apa din izvor
Mecanismul prin care Terra și-a creat primul rezervor de apă. Un studiu arată cum a ajuns apa la suprafață și a permis apariția vieții
încălzire globală oraș poluat
Arma contra emisiilor de gaze cu efect de seră: Pământul dispune de un „termostat” care îi permite să corecteze schimbările climatice
Solar System
Sistemul solar ar putea avea mai multe planete decât cele opt cunoscute: ce spune un studiu despre Planeta Y, o lume de mărimea Terrei
Relay_1
Un satelit „mort” de mult timp, aflat pe orbita Terrei, a emis un semnal radio foarte puternic, iar astronomii sunt nedumeriți
Image of moon in black space
Un asteroid masiv riscă să se ciocnească cu Luna. Efectele pentru Terra: sateliții vor fi în pericol, ploaie de stele spectaculoasă
Recomandările redacţiei
DONALD TRUMP SI ALIATII EUROPENI
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte...
roman tren spania colaj
Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația...
donald trump
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după...
masina de politie in trafic
Ciucu anunță amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea pe...
Ultimele știri
Ninsori istorice în Kamceatka. Imaginile din adevăratul Iad alb, cu zăpadă până la etajul 2 al blocurilor
China confirmă că a primit invitația SUA pentru a participa la Consiliul pentru Pace în Gaza
Fenomen de inversiune termică: E mai cald la Bâlea Lac decât în municipiul Sibiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din ianuarie este despre obiective și asumare. Trei zodii sunt forțate să treacă la acțiune
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Condamnat celebru din Republica Moldova, în comă profundă după ce a aflat că va fi extrădat din România...
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Nu scăpăm de ger, anunţă ANM. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Digi FM
Mario Iorgulescu, noi declarații controversate într-un live pe TikTok: „Justiția din România n-are ce să-mi...
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Michelle Pfeiffer şi Kurt Russell joacă în „The Madison”, un spin-off desprins din universul „Yellowstone”...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
România are 17 pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Era una dintre cele mai promițătoare actrițe, dar s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor. Cum arată...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”