O șoferiță din Bucureşti a accidentat mortal un bărbat aflat pe scuter, după ce a condus beată și cu permisul suspendat

Un șofer de scuter a fost omorât de o șoferiță din București, care a fugit de la locul accidentului. Potrivit polițiștilor, șoferița era sub influența băuturilor alcoolice și avea permisul suspendat. Accidentul a avut loc joi dimineața, la ieșire din Popești Leordeni.

Accidentul s-a produs joi dimineața, la ora 5:30. Este momentul în care o persoană a sunat și a alertat polițiștii, le-a spus că a găsit un bărbat mort pe marginea drumului.

Agenții de la IPJ Ilfov au început cercetările și și-au dat seama că este victima unui accident rutier.

Din cauza vitezei, o șoferiță de 29 de ani, care conducea un bolid de lux, a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens, unde l-a lovit pe bărbatul care se afla pe scuter. Imediat după accident, tânăra a abandonat victima și a fugit.

După câteva ore, polițiștii au găsit-o pe șoferiță într-o parcare de pe A0 și au descoperit că femeia avea dreptul de a conduce suspendat. Mai mult, a ieșit pozitivă și la consumul de alcool. Aparatul a indicat o alcoolemie de 0,66mg/l alcool pur în aerul expirat.

Femeia a fost dusă la INML pentru a i se recolta probe biologice și urmează să fie audiată la IPJ Ilfov.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere a unui autovehicul având permisul de conducere anulat.

Editor : A.P.