Mii de proprietari din Brașov sunt obligați să-și renoveze fațadele clădirilor anul acesta, altfel riscă impozite mai mari cu până la 500%. Numai în ultima perioadă, primăria a trimis 7.000 de astfel de notificări. O mare parte dintre imobilele deteriorate sunt chiar în centrul turistic al orașului. Proprietarii au timp să înceapă lucrările de reabilitare până la 1 decembrie 2025.

Mai multe clădiri reprezentative din Brașov sunt într-o stare avansată de degradare și pot deveni un real pericol pentru trecători. Proprietarii care nu le reabilitează sunt taxați de cinci ori mai mult la impozit.

Bianca Venter, jurnalist Digi24: Ne aflăm lângă o clădire din centru Brașovului, cu o fațadă grav deteriorată. Tencuiala este căzută, iar pereții sunt scorojiți. Pe aici trec zilnic zeci de oameni, printre care și turiști. Dacă proprietarii nu vor renova clădirea, vor plăti impozite mult mai ridicate.

Reabilitarea clădirilor poate fi un proces lung și dificil, mai ales în cazul celor de patrimoniu, pentru proprietarii care vor să renoveze.

Silviu, proprietar: Am primit acum câțiva ani, dar din păcate noi am început să demaram procedurile și ulterior nu s-a mai întâmplat nimic. Am achitat o sumă de bani, am contractat un arhitect. Am avut două variante: cu finanțare sau fără, dar momentan totul s-a blocat.

Comunitatea Bisericii Negre din Brașov administrează mai multe clădiri în zona centrală. Unele sunt renovate, altele nu.

Richard Sterner, director imobile Biserica Neagră: Nu poți să faci o notificare primăvara și să aștepți ca iarna să fie totul gata. Cât timp nu ai voie să intri cu mașina, cu oamenii, proiectele durează 1-2 ani, un aviz și astea rapide, colegii la instituții sunt supraîncărcați, nu reușesc să le dea la timp, deci trebuie o corelare.

Localnică: Sunt destul de multe și e un păcat, pentru că Brașovul are o arhitectură unică foarte frumoasă, medievală și cred că e un lucru care poate fi valorificat din punct de vedere turistic.

Localnic: Am înțeles că aici sunt mai mulți proprietari, să zic așa. Dacă nu se înțeleg între ei, eu nu știu dacă asta e soluția că le mărește impozitul.

Marian Voienescu, director Direcția Fiscală Brașov: Aproape 7.000 de notificări au fost trimise pentru cei care au casele neîngrijite.

Proprietarii au timp să înceapă lucrările de reabilitare până la 1 decembrie 2025.

Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primaria Brașov: Noi sperăm ca oamenii să-și asume obligațiile ca proprietari și să facă toate demersurile necesare să repare acele fațade.

Din 2019 până acum au fost emise aproximativ 10 de mii de notificări.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia