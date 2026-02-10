Situație incredibilă în orașul Novaci din Gorj. Serviciul de Evidență a Persoanelor a rămas complet fără angajați și a fost închis. Ușile sunt încuiate, ghișeele goale, iar oamenii sunt obligați să se deplaseze în alte localități pentru a-și face actele de identitate. Oamenii sunt revoltați și cer primăriei să găsească o soluție.

„E închis. Asta-i situația! N-au personal pentru buletine”, spune dezamăgit un localnic.

Serviciul de Evidență a Persoanelor din orașul Novaci, care deservea mii de oameni, are lacătul pe ușă, de mai bine de o lună.

„În ciuda faptului că e o localitate mare, orașul Novaci nu are în acest moment Serviciul de Evidență a Persoanelor. Motivul: nu există personal, iar oamenii trebuie să parcurgă 40 de kilometri până la Polovragi, ca să li se elibereze buletinele”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Două dintre cele trei angajate ale instituției au fost acuzate de luare de mită, iar cealaltă s-a pensionat.

„Fiind o urmărire penală, așa cum știm cu toții, funcționarii publici nu puteau să funcționeze și le-am suspendat activitatea de serviciu până la soluționarea cazului”, explică primarul orașului Novaci, Dumitru Leuștean.

Întrebat cum i se pare că localnicii nu își pot face buletinele, un bărbat răspunde: „E ceva... Eu noroc că l-am făcut în noiembrie. Trebuie scoase posturi la concurs.”

„Nu-i bine, e foarte greu, să știți. Acum e închis acolo. Vă dați seama: oamenii poate vin din Baia, din Crasna, se uită peste tot și pleacă. Ar trebui luate măsuri”, e de părere un alt localnic.

„E foarte greu pentru oameni. Cei care au mașină, se duc, dar cei bătrâni, săracii...”, spune o femeie din oraș.

Autoritățile locale dau asigurări că vor găsi angajați pentru a redeschide instituția în luna martie.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia